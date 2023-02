То Крим – уже не бутерброд? Навальний змінив свою позицію щодо окупованого півострова

Росія повинна негайно припинити агресію проти України, звільнити всі українські території включно з Кримом і почати переговори про репарації. Росіянам варто усвідомити: єдина мета цієї війни – бажання президента РФ увійти в історію «збирачем земель» та приховати катастрофічні результати свого понад 20-річного правління. Про це з в’язниці заявив російський опозиціонер Олексій Навальний.

Він склав «15 пунктів громадянина Росії, який зичить блага своїй країні». Зокрема, його політична платформа передбачає повернення окупованого Росією Криму під контроль України. Про це йдеться на сайті Навального.

On the eve of the anniversary of the full-scale and unprovoked invasion of Ukraine by Russian troops, I have summarized the political platform of mine and, hopefully, of many other decent people.

15 theses of a Russian citizen who desires the best for their country.