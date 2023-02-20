То Крим – уже не бутерброд? Навальний змінив свою позицію щодо окупованого півострова

Російський опозиціонер закликав «припинити агресію, завершити війну й вивести всі російські війська з території України»

Росія повинна негайно припинити агресію проти України, звільнити всі українські території включно з Кримом і почати переговори про репарації. Росіянам варто усвідомити: єдина мета цієї війни – бажання президента РФ увійти в історію «збирачем земель» та приховати катастрофічні результати свого понад 20-річного правління. Про це з в’язниці заявив російський опозиціонер Олексій Навальний.

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Він склав «15 пунктів громадянина Росії, який зичить блага своїй країні». Зокрема, його політична платформа передбачає повернення окупованого Росією Криму під контроль України. Про це йдеться на сайті Навального.

On the eve of the anniversary of the full-scale and unprovoked invasion of Ukraine by Russian troops, I have summarized the political platform of mine and, hopefully, of many other decent people.

15 theses of a Russian citizen who desires the best for their country. Будь ласка, читайте текст після реклами February 20, 2023

Згідно з оприлюдненими тезами, опозиціонер уже й забув, що Крим – «не бутерброд, щоб його туди-сюди повертати», і тепер готовий повернути півострів і виплачувати репарації Україні, аби Захід зняв з РФ санкції, а російські ліберали отримали шанс побудувати омріяну «Росію майбутнього». Опозиціонер зазначив, що кордони в України «такі самі, як і в Росії, – міжнародно визнані, визначені 1991 року».

«Ми, Росія, їх теж тоді визнали. Ці кордони Росія має визнавати й зараз. Тут нічого обговорювати. Майже всі кордони у світі випадкові й викликають чиєсь невдоволення. Але воювати за їх зміну у XXI столітті не можна. Інакше світ порине в хаос», – написав Навальний.

Він також закликав «припинити агресію, завершити війну й вивести всі російські війська з території України».

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Крім того, опозиціонер наголосив, що жодних цілей щодо «захисту жителів Донбасу» чи, тим більше, щодо «денацифікації» та «демілітаризації» російський диктатор не переслідував. Війна потрібна Путіну для утримання влади та відволікання росіян від внутрішніх проблем.

«Справжніми причинами цієї війни є політичні та економічні проблеми всередині Росії, бажання Путіна утримати владу будь-якою ціною та його одержимість власною історичною спадщиною. Він хоче увійти в історію як «цар-завойовник» і «збирач земель», – відзначив Навальний.

Нагадаємо, що раніше позиція російського опозиціонера була іншою. Одразу після анексії Криму у 2014 році Навальний засудив її, проте відмовився закликати до повернення Криму Україні. Він казав, що в найближчому майбутньому Крим в Україну не повернеться, і стверджував, що півострів – «не бутерброд, щоб його туди-сюди передавати».