Чи застосує РФ ядерну бомбу у випадку деокупації Криму? Прогноз прем’єра Нідерландів
Рютте про ядерну зброю: «США настільки сильніші за Росію, що вона просто не може піти на цей ризик»
Росія не піде на застосування ядерної зброї, навіть якщо Україна звільнить Крим військовим шляхом, оскільки в Кремлі дуже побоюються можливого удару у відповідь з боку США. Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в інтерв'ю виданню «Європейська правда».
Рютте впевнений, що ніхто не має права диктувати українцям, у який спосіб звільняти окупований півострів. А будь-яке застосування Росією ядерної зброї призведе до того, що США обов'язково на це дадуть відповідь і їхня відповідь буде набагато сильнішою.
«США настільки сильніші за Росію, що вона просто не може піти на цей ризик», – сказав він.
При цьому глава уряду Нідерландів зазначив, що не збирається вказувати українському керівництву, яким чином звільняти окупований півострів.
«Ми хочемо, щоб Україна виграла цю війну, але вибір тактики – з чого почати, що саме робити – це має бути вашим рішенням. Ми не можемо вирішувати це за Україну», – додав Марк Рютте.
За словами Рютте, якби Нідерланди зіткнулися б з окупацією частини своєї території, то він був би дуже роздратований, якби хтось вказував би йому, як звільняти землі.
Раніше повідомлялося, США не визнають Крим територією Росії і вважають її українською, у зв'язку з цим вони підтримують нанесення Україною ударів по російських військових об'єктах на півострові. Нуланд зазначила, що «щонайменше, без демілітаризації Криму Україна не буде в безпеці», і демілітаризація повинна стати частиною «стійкого стримування».
Також в адміністрації Байдена повідомили, що повернення Україною Криму є «червоною лінією» для Путіна і це загрожує серйозною ескалацією. Однак там не заперечують право України відвоювати півострів. Так, держсекретар Ентоні Блінкен розкрив, що США не особливо заохочують Україну повертати Крим, але рішення «виключно за Києвом».
Коментарі — 0