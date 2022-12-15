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Генштаб повідомив, ким окупанти зараз поповнюють втрати

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генштаб повідомив, ким окупанти зараз поповнюють втрати
Незважаючи на вік та стан здоров'я, їх після мобілізації направляють у район ведення бойових дій.
фото ілюстративне

Незважаючи на вік та стан здоров'я мобілізованих одразу направляють у район ведення бойових дій

Російські війська активно призивають до своїх лав офіцерів пенсійного віку для поповнення втрат командної ланки.  Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

«Для поповнення поточних втрат окупанти змушені доукомплектовувати командну ланку оперативно-тактичного рівня офіцерами-пенсіонерами, звільненими у запас командирами та навіть офіцерами у відставці», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, незважаючи на вік та стан здоров'я, їх після мобілізації направляють у район ведення бойових дій.

Нагадаємо, триває 295 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку, а на Куп’янському та Запорізькому – нарощує угруповання. На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення.

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