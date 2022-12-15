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Ще мінус 590 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ще мінус 590 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога
фото ілюстративне

ЗСУ вже ліквідували в Україні близько 96 590 окупантів

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 590 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 96 590 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 15 грудня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 96 590 (+590) осіб ліквідовано;
  • танків – 2975 (+5) од;
  • бойових броньованих машин – 5946 (+9) од;
  • артилерійських систем – 1943 (+12) од;
  • РСЗВ – 406 (+2) од;
  • засоби ППО – 211 (+0) од;
  • літаків – 281 (+0) од;
  • гелікоптерів – 264 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1644 (+27);
  • крилаті ракети – 592 (+0);
  • кораблі /катери – 16 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4563 (+1) од;
  • спеціальна техніка – 172 (+1).
Втрати окупантів станом на ранок 15 грудня
Втрати окупантів станом на ранок 15 грудня
Генштаб ЗСУ

Дані уточнюються.

Триває 295-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп’янському, Лиманському та Запорізькому напрямках. На інших напрямках ворог намагається стримувати дії підрозділів Сил оборони України.

 

Теги: Україна окупанти ЗСУ росія війна

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