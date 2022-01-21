Хлопчик, який править у церкві, вразив мережу

Чотирирічний хлопчик знає більше, ніж деякі дорослі люди

Святослав підкорив мережу своєю службою у церкві Львова

Хлопчик зі Львова Святослав Харко вразив соцмережу своїми релігійними знаннями. На кшталт священника маленький українець провів службу в Церкві святого Йосафата. Відео виклала в мережі Instagram його мати Валентина Харко.

Чотирьохрічний хлопчик впевнено поводився у церкві та голосно промовляв молитву. Ролик стрімко набрав тисячі переглядів і лайків та створив позитивній настрій.

«Молодець. Хай тебе завжди оберігають ангели божі», «Божий дар, так і дорослий не зуміє», «Молодчинка, хай Бог благословить тебе славити слово Боже і в дорослому житті!», – пишуть в комментарях.

Проте деякі користувачі висловили своє обурення з приводу служби маленького хлопчика: «Це добре, що хлопчик співає, але ці слова має промовляти священник і це треба йому пояснити», «Гарно, але це треба було робити вдома, а не в церкві».

Нагадаємо, на Львівщині проживає сім’я, яка виховує 16 дітей. Найстаршому сину Павлу 19 років, а наймолодшому Олежику лише чотири тижні. Мати Галині Ціцей поділилася поділилася секретами виховання дітей.