«Хтось всміхається, хтось дивується». Мати 16 дітей поділилася секретами виховання

На обід жінці доводиться варити до восьми літрів борщу

На Львівщині проживає сім’я, яка виховує 16 дітей. Найстаршому сину Павлу 19 років, а наймолодшому Олежику лише чотири тижні. Більшість з дітей названі біблійними іменами, лише двох назвали на честь батьків – Веніамін та Галина. До обіднього столу мамі сімейства, Галині Ціцей доводиться варити до восьми літрів борщу. Про це вона розповіла в інтерв'ю УНІАН.

«На обід варимо, в середньому, літрів сім борщу. Не завжди все з’їдаємо за раз, буває, що й лишається. Якщо вареники – то ліпимо їх усі разом з дівчатами, діти дуже люблять цю страву. Загалом у дітей різні смаки, буває, що й перебирають – хтось любить бульйон, хтось щось інше просить приготувати. На сніданок, зазвичай, молочна каша. Її всі їдять. Старші дівчатка люблять щось випікати», – зізналася Ціцей.

Також у родині діють певні правила та обмеження. «У нас в сім’ї діють залізні правила. Наприклад, не можна обзиватися. А якщо вже так сталося, значить, один в одного обов’язково мають попросити пробачення. Ми вчимо, щоб старші дітки поступалися меншим… У нас вдома є такий закон, що наш тато може взяти телефон будь-кого без попередження. Діти не мають права нічого кодувати. Так тато може будь-коли перевірити, що у них в телефонах, куди заходять, що дивляться, в які ігри грають. Ми категорично їм нічого не забороняємо, але намагаємося, аби все було в міру», – поділилася жінка секретами виховання великої сім’ї.

Єдина незручність з великою кількістю дітей, за словами Ціцей, це вибратися разом кудись на відпочинок.

А ще Галина розповіла, що людина по-різному сприймають таку велику родину. «У неділю я завжди вдягаю дітей однаково, то люди звертають увагу – хтось всміхається, хтось дивується, хтось, може, крутить пальцем біля скроні. Але я не оглядаюся. Люди різні, у кожного своя думка, ніхто ж не знає нашого життя. А в нас свої життєві принципи, яких ми дотримуємося, стараємося жити за божими заповідями», – розповіла жінка.

Нагадаємо, раніше «Главком» уже писав про цю родину. Повідомлялося, що мешканка Львова народила шістнадцяту дитину.

До слова, на Вінничині американець подарував багатодітній сім’ї будинок.