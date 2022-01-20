У Дніпровському районі столиці замінували гімназію

Вибухотехніки та рятувальники перевіряють приміщення та прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів

У Дніпровському районі Києва, на вулиці Івана Миколайчука, 9А «замінували» гімназію №191 імені Павла Тичини. Повідомлення надійшло адміністрації вранці 20 січня. Про це повідомляє 24 канал.

Як повідомили в адміністрації гімназії, станом на 8:53 поліція, вибухотехніки та рятувальники ще перевіряли приміщення та прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Усіх учнів та працівників евакуювали з будівлі.

Відомо, що в цьому освітньому закладі діти поглиблено вивчають іноземну мову. Він розташований у Дніпровському районі столиці.

Нагадаємо, днем раніше у Києві невідомі замінували школу №49.

Також 17 січня у Києві невідомі «замінували» ще одну станцію метро.

До слова, 11 січня невідомі «замінували» всі школи Києва.

Раніше повідомлялося про мінування станції метро «Позняки». Згодом станцію метро відкрили, вибухонебезпечних предметів не виявлено.