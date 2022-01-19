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    Латвія змінює Covid-правила: деяких громадян забезпечать масками за рахунок держави

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    Тканинні маски заборонять - Латвія змінює Covid-правила: деяких громадян забезпечать масками за рахунок держави
    Тканинні маски заборонять
    фото з відкритих джерел

    Влада країни хоче більш жорстких обмежень через «Омікрон»

    Із 25 січня жителям Латвії під час перебування в громадських місцях можна буде знаходитися лише в медичній масці або в респіраторі з фільтром не нижче FFP2, постановив уряд країни. Про це повідомляє національне телерадіомовлення LSM.

    Обмеження, що діють у країні, змінено для успішнішої боротьби з «Омікрон»-штамом коронавірусу.

    В анотації до підготовлених МОЗ поправок зазначається: медичні маски та респіратори стандартизовані, і для їхньої кращої ефективності запроваджено конкретні вимоги. При правильному використанні ефективність гарантована. А з тканинними масками жодних стандартів або гарантій немає.

    У нових правилах зроблено виняток для школярів. Усі учні та співробітники освітніх закладів зможуть у приміщеннях шкіл продовжувати користуватися виданими їм тканинними масками – це спеціальні маски підвищеного рівня якості. В таких масках діти зможуть їздити у громадському транспорті. Але в інших публічних місцях їм знадобляться або медичні маски, або респіратори рівня FFP2 чи вище.

    Учні 7-12 років можуть бути у шкільних тканинних масках скрізь.

    За словами начальника Держканцелярії, малозабезпечене населення забезпечать медичними масками за рахунок держави – видадуть по 50 штук в одні руки (на двомісячний період).

    Нагадаємо, раніше лікар розповів, які маски найкраще захищають від штаму «Дельта».

    Як відомо, у столиці Франції з 31 грудня носіння медичної маски стало обов'язковим у публічних місцях.

    До слова, ВООЗ зробив заяву щодо небезпеки «Омікрону».

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    Теги: діти Латвія уряд населення учні час коронавірус
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    Латвія змінює Covid-правила: деяких громадян забезпечать масками за рахунок держави