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    Рекорд YouTube. Дитяча пісня набрала 10 млрд переглядів (відео)

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    Хіт Baby Shark Dance вперше був оприлюднений у червні 2016 року - Рекорд YouTube. Дитяча пісня набрала 10 млрд переглядів (відео)
    Хіт Baby Shark Dance вперше був оприлюднений у червні 2016 року
    скріншот з відео

    Південнокорейська дитяча пісня про малюка акули встановила рекорд YouTube

    Південнокорейська дитяча пісня про малюка акули (Baby Shark Dance) встановила рекорд, першою набравши 10 мільярдів переглядів на YouTube. Про це повідомляє Yonhap.

    За даними Pinkfong Company, позначку в 10 млрд відео перетнуло 13 січня.

    Хіт Baby Shark Dance вперше був оприлюднений у червні 2016 року. Вже у листопаді 2020 року пісня потрапила до Книги рекордів Гіннеса за відео з найбільшою кількістю переглядів (7 млрд). З того часу обіймає першу сходинку вже 15 місяців поспіль.

    На другому місці за кількістю переглядів у YouTube перебуває популярна пісня Despacito співаків Луїса Фонсі та Daddy Yankee (понад 7,7 млрд переглядів).

    До слова, опальна Анлі Лорак розповіла, якими піснями повертатиме українську аудиторію.

    Також повідомлялося, що запорізькі судді відгуляли корпоратив під тюремний шансон (відео).

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    Теги: Південна Корея діти музика рекорд YouTube пісня
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    Рекорд YouTube. Дитяча пісня набрала 10 млрд переглядів (відео)