Рекорд YouTube. Дитяча пісня набрала 10 млрд переглядів (відео)

Хіт Baby Shark Dance вперше був оприлюднений у червні 2016 року

Південнокорейська дитяча пісня про малюка акули встановила рекорд YouTube

Південнокорейська дитяча пісня про малюка акули (Baby Shark Dance) встановила рекорд, першою набравши 10 мільярдів переглядів на YouTube. Про це повідомляє Yonhap.

За даними Pinkfong Company, позначку в 10 млрд відео перетнуло 13 січня.

Хіт Baby Shark Dance вперше був оприлюднений у червні 2016 року. Вже у листопаді 2020 року пісня потрапила до Книги рекордів Гіннеса за відео з найбільшою кількістю переглядів (7 млрд). З того часу обіймає першу сходинку вже 15 місяців поспіль.

На другому місці за кількістю переглядів у YouTube перебуває популярна пісня Despacito співаків Луїса Фонсі та Daddy Yankee (понад 7,7 млрд переглядів).

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