«Охматдит» закупив сучасне обладнання для лікування онкології в маленьких пацієнтів

В Україні лікуватимуть дитячий рак по-новому

У київському «Охматдиті» з'явилось сучасне медичне обладнання для лікування онкохворих маленьких пацієнтів. Про це повідомляє пресслужба закладу.

У клініці почав роботу найсучасніший лінійний прискорювач в Україні, за допомогою якого роблять променеву терапію дітям з онкологічними захворюваннями.

У лікарні за державний кошт оновили цей апарат. Завдяки обладнанню вдасться значно розширити перелік методик променевої терапії, які застосовують у боротьбі з дитячим раком.

Тепер діти зможуть отримати допомогу за передовими стандартами, бо апарат дистанційної радіотерапії має програмне та апаратне забезпечення останньої версії. Раніше деякі пацієнти змушені були їхати за кордон, щоб отримати опромінення більш сучасним методом. Зараз же новітні методики доступні пацієнтам «Охматдиту».

Щороку в «Охматдиті» отримують променеву терапію близько 150 дітей. Понад 50% пацієнтів лікарні не з Києва, а з різних регіонів України. Найменшому пацієнту було дев’ять місяців.

Значна частина процедур відбувається під загальною анестезією. Команда спеціалістів «Охматдиту» єдина в країні, хто береться за опромінення немовлят.

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