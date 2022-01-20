  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    «Охматдит» закупив сучасне обладнання для лікування онкології в маленьких пацієнтів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Завдяки обладнанню вдасться значно розширити перелік методик променевої терапії - «Охматдит» закупив сучасне обладнання для лікування онкології в маленьких пацієнтів
    Завдяки обладнанню вдасться значно розширити перелік методик променевої терапії
    фото: пресслужба «Охматдиту»

    В Україні лікуватимуть дитячий рак по-новому

    У київському «Охматдиті» з'явилось сучасне медичне обладнання для лікування онкохворих маленьких пацієнтів. Про це повідомляє пресслужба закладу.

    У клініці почав роботу найсучасніший лінійний прискорювач в Україні, за допомогою якого роблять променеву терапію дітям з онкологічними захворюваннями.

    У лікарні за державний кошт оновили цей апарат. Завдяки обладнанню вдасться значно розширити перелік методик променевої терапії, які застосовують у боротьбі з дитячим раком.

    Тепер діти зможуть отримати допомогу за передовими стандартами, бо апарат дистанційної радіотерапії має програмне та апаратне забезпечення останньої версії. Раніше деякі пацієнти змушені були їхати за кордон, щоб отримати опромінення більш сучасним методом. Зараз же новітні методики доступні пацієнтам «Охматдиту».

    img_0493_original.940x0

    Щороку в «Охматдиті» отримують променеву терапію близько 150 дітей. Понад 50% пацієнтів лікарні не з Києва, а з різних регіонів України. Найменшому пацієнту було дев’ять місяців.

    Значна частина процедур відбувається під загальною анестезією. Команда спеціалістів «Охматдиту» єдина в країні, хто береться за опромінення немовлят.

    Читайте також:
    Теги: діти Охматдит рак кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Охматдит» закупив сучасне обладнання для лікування онкології в маленьких пацієнтів