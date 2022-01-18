ЄС скасував обмеження на імпорт української курятини

Продукція птахівництва складає вагому частку українських товарів, які експортуються до ЄС

«Зняття обмежень Європейським Союзом має дуже важливе значення для наших експортерів», – заявила голова Держспоживслужби

З 17 січня Євросоюз зняв обмеження на ввезення продукції птахівництва з України, які діяли з грудня 2020 року через пташиний грип. Про це повідомили у Держспоживслужбі.

За словами голови Держспоживслужби Владислави Магалецької, продукція птахівництва складає вагому частку українських товарів, які експортуються до ЄС.

«Тому зняття обмежень Європейським Союзом має дуже важливе значення для наших експортерів. Прийняте рішення дозволяє відновити експорт продукції птахівництва з усієї території країни», – заявила вона.

Раніше ЄС визнав зонування України за високопатогенним грипом птиці. Обмеження стосувалися карантинних зон, в яких були виявлені випадки хвороби, натомість продукцію з неінфікованих територій дозволялося експортувати до ЄС. Наразі обмеження на ввезення м'яса з птиці знято у повному обсязі.

Також стало відомо, що Держава регулюватиме ціни на батон та олію.

До слова, радник президента Олег Устенко, реагуючи на подорожчання продуктів харчування, анонсував запровадження продуктових карток, які будуть діяти через додаток «Дія». Таким чином влада намагатиметься підтримати найбільш вразливі верстви населення.

Також пекарі попередили українців про різкий стрибок цін на хліб. В січні ціни на хліб зростуть на 10%, і надалі можуть продовжити збільшуватися.

Водночас до списку виробників продовольства, які отримуватимуть пільговий газ потрапило 7 тис. підприємств.

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