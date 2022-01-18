Сильний вітер зірвав дах лікарні у Чернівецькій області (фото)

З даху злетіли кілька листів шиферу

З даху злетіли кілька листів шиферу

Внаслідок буревію постраждала покрівля лікарні

Дах лікарні в Чернівецькій області знесло через сильний вітер. Про це повідомляється на Facebook-сторінці медичного закладу.

На оприлюдненій світлині видно, що із даху злетіли кілька листів шиферу. Працівники сьогодні ліквідовували наслідки негоди.

«Наслідки буревію, який зняв частину перекриття даху на центральному корпусі КНП «Кіцманська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування». Наразі проводяться відновлювальні роботи», – йдеться у повідомленні.

До слова, триметровий хрест із Софійського собору впав під натиском вітру.

Нагадаємо, сьогодні, 18 січня, вітрисько знову розгуляється. Пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Такий прогноз стосується всієї території України.

Також повідомлялося, що в Україну йдуть «хрещенські» морози.

Читайте також: