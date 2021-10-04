У Кропивницькому священник став блогером (фото)

Священник постить у соцмережах фото з богослужінь та пропагує заняття спортом

Кропивницькому священнику Івану Верескуну – 29 років. Вісім років він віддав служінню церкви. Під час карантину почав знімати відео на християнську тематику і завантажувати їх в Instagram та TikTok. Тепер у нього більше 50 тисяч підписників. Про це пише Суспільне.

Священник вражає, що віра має адаптуватися під сучасні потреби.

Як утилізувати освячені речі, що таке гріх, чи є заборона на татуювання і що робити, коли загубили обручку – це лише декілька питань, про які Іван Верескун розповідає у своєму блозі.

«Моя блогерська діяльність – це результат того, що в цьому є потреба людей. Мій дірект в Instagram завалений запитаннями від підписників. Я намагаюся відповісти на них, для цього знімаю відео і викладаю в ТikTok і Instagram. Але я не хочу вершити людські долі. Тому намагаюся максимально коректно відповідати на питання, аби людина сама ухвалювала рішення стосовно свого життя», – каже священник.

У своїх блогах Іван Верескун торкається теми стосунків, родини і виховання дітей. Каже, на цьому він добре знається, адже має кохану дружину при надії та семирічну доньку Варвару.

«Донька завжди відгукується на «сторіси» для мого блога. Вона не проти того, щоб себе показати і щось сказати. А ще вона хоче вести свій канал на YouTube, але я поки що стримую її дитячі пориви. Нехай навчається у школі. З часом все буде», – розповідає Іван Верескун.

Ведення блогерства священник опанував самотужки.

«Всі мої відео – це результат проб і помилок. Я все роблю на чистому ентузіазмі, до того ж постійно навчаюсь. У мене немає ні сценарію, ні контент-плану. Раніше я намагався планувати свої відео. А тепер все залежить від ситуації – приходить цікава ідея, або цікаве запитання від підписників – я знімаю», – каже священник.

Аудиторія зростає, каже священник, переважна кількість підписників – з України, хоча є із-за кордону.

Соціальні мережі, такі як ТikТok та Instagram, – це хороші платформи для донесення інформації українцям, які зараз перебувають за межами своєї країни, і хочуть чути рідну для них мову.

В рекламу своїх акаунтів священник гроші не вкладає.

«Мені часто доводиться чути, що я блогер, а отже маю щось рекламувати. Та все, що я рекламую сьогодні – це добро і любов до людей і світу. Реклама, можливо, і корисна річ, але я не хочу нав’язуватися людям. Одного разу мені написали в ТікТок: «Я не віруюча людина, чому я бачу ваш контент?». На що я відповів: «Можливо, ви самі себе до кінця не знаєте». Після цього я зрозумів, що моя присутність в соціальних мережах може створювати для когось дискомфорт, а я цього не хочу», – говорить Верескун.

Крім священства та ведення блогу Іван Верескун викладає у недільній школі. У мирському житті чоловік їздить на самокаті і велосипеді, а також займається фізичними вправами. Любить подорожувати і захоплюється екстремальними видами спорту: спробував роуп-джампінг – стрибки з висоти з використанням альпіністського спорядження.

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