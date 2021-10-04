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    У Кропивницькому священник став блогером (фото)

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    &laquo;Я рекламую любов і добро&raquo; - каже Іван Верескун - У Кропивницькому священник став блогером (фото)
    «Я рекламую любов і добро» - каже Іван Верескун
    Фото Іван Верескун /Іnstagram

    Священник постить у соцмережах фото з богослужінь та пропагує заняття спортом

    Кропивницькому священнику Івану Верескуну – 29 років. Вісім років він віддав служінню церкви. Під час карантину почав знімати відео на християнську тематику і завантажувати їх в Instagram та TikTok. Тепер у нього більше 50 тисяч підписників. Про це пише Суспільне.

    Священник вражає, що віра має адаптуватися під сучасні потреби.

    Як утилізувати освячені речі, що таке гріх, чи є заборона на татуювання і що робити, коли загубили обручку – це лише декілька питань, про які Іван Верескун розповідає у своєму блозі.

    «Моя блогерська діяльність – це результат того, що в цьому є потреба людей. Мій дірект в Instagram завалений запитаннями від підписників. Я намагаюся відповісти на них, для цього знімаю відео і викладаю в ТikTok і Instagram. Але я не хочу вершити людські долі. Тому намагаюся максимально коректно відповідати на питання, аби людина сама ухвалювала рішення стосовно свого життя», – каже священник.

    У своїх блогах Іван Верескун торкається теми стосунків, родини і виховання дітей. Каже, на цьому він добре знається, адже має кохану дружину при надії та семирічну доньку Варвару.

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    Фото Іван Верескун /Іnstagram
    Фото Іван Верескун /Іnstagram
    Фото Іван Верескун /Іnstagram
    Фото Іван Верескун /Іnstagram
    Фото Іван Верескун /Іnstagram

    «Донька завжди відгукується на «сторіси» для мого блога. Вона не проти того, щоб себе показати і щось сказати. А ще вона хоче вести свій канал на YouTube, але я поки що стримую її дитячі пориви. Нехай навчається у школі. З часом все буде», – розповідає Іван Верескун.

    Ведення блогерства священник опанував самотужки.

    «Всі мої відео – це результат проб і помилок. Я все роблю на чистому ентузіазмі, до того ж постійно навчаюсь. У мене немає ні сценарію, ні контент-плану. Раніше я намагався планувати свої відео. А тепер все залежить від ситуації – приходить цікава ідея, або цікаве запитання від підписників – я знімаю», – каже священник.

    Аудиторія зростає, каже священник, переважна кількість підписників – з України, хоча є із-за кордону.

    Соціальні мережі, такі як ТikТok та Instagram, – це хороші платформи для донесення інформації українцям, які зараз перебувають за межами своєї країни, і хочуть чути рідну для них мову.

    В рекламу своїх акаунтів священник гроші не вкладає.

    «Мені часто доводиться чути, що я блогер, а отже маю щось рекламувати. Та все, що я рекламую сьогодні – це добро і любов до людей і світу. Реклама, можливо, і корисна річ, але я не хочу нав’язуватися людям. Одного разу мені написали в ТікТок: «Я не віруюча людина, чому я бачу ваш контент?». На що я відповів: «Можливо, ви самі себе до кінця не знаєте». Після цього я зрозумів, що моя присутність в соціальних мережах може створювати для когось дискомфорт, а я цього не хочу», – говорить Верескун.

    Крім священства та ведення блогу Іван Верескун викладає у недільній школі. У мирському житті чоловік їздить на самокаті і велосипеді, а також займається фізичними вправами. Любить подорожувати і захоплюється екстремальними видами спорту: спробував роуп-джампінг – стрибки з висоти з використанням альпіністського спорядження.

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    Теги: Кропивницький соціальні мережі YouTube Instagram TikTok
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    У Кропивницькому священник став блогером (фото)