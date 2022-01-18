Канада перекинула в Україну елітний спецназ – ЗМІ

Ані уряд, ані канадські збройні сили офіційно не підтвердили присутність спецназу в Україні

Міністерство оборони Канади направило в Україну загін сил спеціального призначення через зростання напруженості у відносинах із Росією. Про це повідомив телеканал Global News із посиланням на свої джерела.

«Розгортання невеликого контингенту канадського полку спецоперацій відбулося у зв'язку з тим, що дипломатичні переговори, спрямовані на запобігання збройному конфлікту в Україні, зайшли в безвихідь, а близько 100 тисяч російських військовослужбовців залишаються на кордоні з Україною», – йдеться у повідомленні.

За словами джерел телеканалу, перед підрозділом було поставлене завдання допомогти розробити плани евакуації канадського дипломатичного персоналу у разі повномасштабного вторгнення.

Ані уряд, ані канадські збройні сили офіційно не підтвердили присутність спецназу в Україні, коли з ними зв'язалися журналісти Global News.

Зазначимо, іноземні посольства не повідомляли МЗС України про наміри евакуйовувати своїх співробітників.

Як відомо, МЗС Канади радить своїм громадянам не їхати до України. Там зазначили, що з листопада 2021 року біля російського кордону та адмінмежі з окупованим Кримом зросла загроза російських військових.

Тому канадцям кажуть, що ситуація з безпекою в Україні зараз непередбачувана і може в будь-який момент погіршитися.

Також відомо, що 17 січня міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі відвідала Україну з робочим візитом.

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