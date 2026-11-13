Графіки відключення світла 14 листопада 2026 року. Дані «Укренерго»

14 листопада в Україні застосовуватимуть графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до трьох черг

У суботу, 14 листопада, у частині областей України протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження стосуватимуться як побутових споживачів, так і промислових підприємств. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укренерго».

Обмеження діятимуть:

для промисловості – графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до трьох черг.

Причиною запровадження обмежень залишаються наслідки російських атак на українську енергосистему. Через пошкодження енергетичних об'єктів виникає необхідність регулювати споживання електроенергії.

Енергетики цілодобово працюють над відновленням пошкодженого обладнання та мереж, щоб якнайшвидше повернути стабільне електропостачання споживачам.

В «Укренерго» закликали українців перевіряти актуальні графіки відключень на офіційних сторінках операторів системи розподілу, оскільки ситуація в енергосистемі може змінюватися.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про запровадження екстрених відключень електроенергії у чотирьох районах Київщини. 13 листопада обмеження застосували в Бучанському, Фастівському, Білоцерківському та Обухівському районах. Причиною стали наслідки російських ударів і пошкодження енергосистеми.