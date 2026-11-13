Екстрені відключення світла запроваджено у чотирьох районах Київщини

Відключення застосовуються через постійні російські удари та обмеження передачі електроенергії, пов’язані з пошкодженням енергосистеми

Енергетики закликають мешканців регіону, у яких є світло, споживати електроенергію максимально ощадливо

У Бучанському, Фастівському, Білоцерківському та Обухівському районах Київської області діють екстрені обмеження електропостачання. Про це повідомили в компанії «ДТЕК Київські регіональні електромережі», ынформуэ «Главком»

Причина – постійні російські удари та обмеження передачі електроенергії, пов’язані з пошкодженням енергосистеми.

Енергетики звертаються до мешканців регіону, у яких є світло, споживати електроенергію максимально ощадливо.

За даними «Укренерго, протягом останньої доби ворог продовжував атакувати об’єкти енергетичної інфраструктури.

Через наслідки ворожих ударів є знеструмлення споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

У частині областей до кінця доби вимушено діють обмеження:

⁠для промисловості – графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень (від 1,5 до 3 черг).

Нагадаємо, кількість годин зі світлом на добу у столиці збільшилася, ситуація в енергетиці поліпшилася, але залишається «динамічною і може змінюватися кожні 10 хвилин. У столиці «вибудували чіткий механізм взаємодії між комунальниками, енергетиками, районними адміністраціями та військовою адміністрацією». Тож, за словами Ткачова, кожен будинок, де тривалий час немає світла, тепла або води, береться на контроль і одразу відпрацьовується зі спеціальними аварійними бригадами.

Раніше Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради назвав ситуацію із світлом та водою у Києві найгіршою в країні, пов'язавши тривалі відключення не лише з обстрілами РФ, а й із невиконанням рішень щодо підготовки до зими на рівні міської влади. Мер Києва Віталій Кличко відреагував на заяву президента Володимира Зеленського. Він обурився закидами щодо створення «допоміжних кабінетів» для столиці та нагадав, що центральна влада місяцями гальмувала міські ініціативи.

«Главком» повідомляв, що голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов розкритикував підготовку Києва до опалювального сезону. За його словами, лівий берег столиці ризикує залишитися взимку без тепла, води та електроенергії. Посадовець стверджує, що Деснянський район не отримав коштів на створення альтернативних джерел теплопостачання.

Водночас столична влада обіцяє до 12 листопада забезпечити опаленням усі житлові будинки, крім аварійних. Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв заявив, що в місті триває будівництво резервних електростанцій для підтримки водопостачання під час відключень. Крім того, уряд вирішив передати столиці десять додаткових генераторів.