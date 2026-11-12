Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button
1723-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Графіки відключення світла 12 листопада 2026 року. Дані «Укренерго»

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
google social img telegram social img facebook social img
Графіки відключення світла 12 листопада 2026 року. Дані «Укренерго»
Для побутових споживачів передбачено від 1,5 до трьох черг відключень
фото: glavcom.ua

У частині областей обмеження діятимуть протягом усієї доби

У п'ятницю, 13 листопада, у частині областей України протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження стосуватимуться як побутових споживачів, так і промислових підприємств. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укренерго».

Обмеження діятимуть:

  • для промисловості – графіки обмеження потужності;
  • для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до трьох черг.

Причиною запровадження обмежень залишаються наслідки російських атак на українську енергосистему. Через пошкодження енергетичних об'єктів виникає необхідність регулювати споживання електроенергії.

Енергетики цілодобово працюють над відновленням пошкодженого обладнання та мереж, щоб якнайшвидше повернути стабільне електропостачання споживачам.

В «Укренерго» закликали українців перевіряти актуальні графіки відключень на офіційних сторінках операторів системи розподілу, оскільки ситуація в енергосистемі може змінюватися.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про наслідки масованої атаки Росії на українську енергосистему 12 листопада. Через удари по енергетичній інфраструктурі дев'ять областей частково залишилися без електропостачання. Аварійно-відновлювальні роботи розпочали всюди, де це дозволяла безпекова ситуація.

Також «Главком» писав про перші висновки перевірки готовності Києва до опалювального сезону. За інформацією голови профільної комісії Київради Олександра Бродського, столичні ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які раніше забезпечували близько 1,3 ГВт потужності, повністю зруйновані внаслідок російських атак. Водночас узимку Київ споживає близько 1,8 ГВт електроенергії.

Читайте також:

Теги: Укренерго енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

168 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 листопада 2026
168 боїв за добу: лінія фронту станом на 12 листопада 2026
Харків підкупив переселенців безплатним проїздом. Мер Терехов зробив несподіване зізнання
Харків підкупив переселенців безплатним проїздом. Мер Терехов зробив несподіване зізнання
Мер Львова прийшов на концерт і виставив на продаж сертифікат на... кремацію
Мер Львова прийшов на концерт і виставив на продаж сертифікат на... кремацію
Найбільший виробник соняшникової олії в Україні зупинив усі заводи через атаки Росії
Найбільший виробник соняшникової олії в Україні зупинив усі заводи через атаки Росії
Філатов звернувся до СБУ через ймовірну мережу впливу РФ у Дніпрі
Філатов звернувся до СБУ через ймовірну мережу впливу РФ у Дніпрі
Графіки відключення світла 12 листопада 2026 року. Дані «Укренерго»
Графіки відключення світла 12 листопада 2026 року. Дані «Укренерго»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 листопада: ситуація на фронті
160K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 листопада 2026
129K
Буданов зустрівся в Абу-Дабі з генералом ФСБ, який готував замах на нього – Le Monde
120K
Львівський адвокат пояснив, як підставилися 1000 СБУшників, які скинулися на заставу генералу Дуці
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
81K
Утікач Кравченко з Австрії дав гучне інтерв’ю та звернувся до команди Трампа

Новини

Яке релігійне свято відзначається 13 листопада 2026: традиції та молитва
Сьогодні, 22:00
В Україні до 13°, в деяких областях дощ, мокрий сніг: погода на 12 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
12 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 12 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Путін висунув ширші територіальні вимоги, ніж Донбас – ISW
Вчора, 18:57
Російська дисертація під українським авторством? Керівник Академії педнаук потрапив у гучний скандал
Вчора, 15:10

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua