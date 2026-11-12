Графіки відключення світла 12 листопада 2026 року. Дані «Укренерго»

Для побутових споживачів передбачено від 1,5 до трьох черг відключень

У частині областей обмеження діятимуть протягом усієї доби

У п'ятницю, 13 листопада, у частині областей України протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження стосуватимуться як побутових споживачів, так і промислових підприємств. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укренерго».

Обмеження діятимуть:

для промисловості – графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до трьох черг.

Причиною запровадження обмежень залишаються наслідки російських атак на українську енергосистему. Через пошкодження енергетичних об'єктів виникає необхідність регулювати споживання електроенергії.

Енергетики цілодобово працюють над відновленням пошкодженого обладнання та мереж, щоб якнайшвидше повернути стабільне електропостачання споживачам.

В «Укренерго» закликали українців перевіряти актуальні графіки відключень на офіційних сторінках операторів системи розподілу, оскільки ситуація в енергосистемі може змінюватися.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про наслідки масованої атаки Росії на українську енергосистему 12 листопада. Через удари по енергетичній інфраструктурі дев'ять областей частково залишилися без електропостачання. Аварійно-відновлювальні роботи розпочали всюди, де це дозволяла безпекова ситуація.

Також «Главком» писав про перші висновки перевірки готовності Києва до опалювального сезону. За інформацією голови профільної комісії Київради Олександра Бродського, столичні ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які раніше забезпечували близько 1,3 ГВт потужності, повністю зруйновані внаслідок російських атак. Водночас узимку Київ споживає близько 1,8 ГВт електроенергії.