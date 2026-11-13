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Графіки світла в Києві можуть змінюватися кожні 10 хвилин: у чому причина

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Графіки світла в Києві можуть змінюватися кожні 10 хвилин: у чому причина
Ворог продовжує бити по енергетиці по всій країні, енергосистема дуже взаємозалежна
фото: kyivschina24.com

Енергетики працюють цілодобовово і дещо стабілізували ситуацію в Києві

Кількість годин зі світлом на добу у столиці збільшилася, ситуація в енергетиці поліпшилася, але залишається «динамічною і може змінюватися кожні 10 хвилин. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов у ефірі телемарафону «Єдині новини», інформує «Главком».

«Ворог продовжує бити по енергетиці по всій країні, енергосистема дуже взаємозалежна і тому удари в одній області можуть також відображатися на стані енергосистеми у місті Києві. На жаль, ситуація дуже динамічна і може змінюватися кожні 10 хвилин, тому варто стежити за графіками на офіційних джерелах ДТЕК», – заявив посадовець.

За словами Ткачова, енергетики працюють цілодобовово і дещо стабілізували ситуацію в Києві.

«Наразі вже менше черг відключень і менше і по кількості годин відключення», – сказав очільник КМВА.

Тимчасовий виконувач обов'язків начальника КМВА зауважив, що у столиці «вибудували чіткий механізм взаємодії між комунальниками, енергетиками, районними адміністраціями та військовою адміністрацією». Тож, за словами Ткачова, кожен будинок, де тривалий час немає світла, тепла або води, береться на контроль і одразу відпрацьовується зі спеціальними аварійними бригадами.

Нагадаємо, власна електрогенерація Києва (ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6), яка забезпечувала близько 1,3 ГВт потужності, повністю зруйнована, тоді як взимку місто споживає 1,8 ГВт. Про реальний стан підготовки столиці до опалювального сезону за першими висновками Тимчасової контрольної комісії повідомив голова Постійної комісії Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Олександр Бродський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради назвав ситуацію із світлом та водою у Києві найгіршою в країні, пов'язавши тривалі відключення не лише з обстрілами РФ, а й із невиконанням рішень щодо підготовки до зими на рівні міської влади. Мер Києва Віталій Кличко відреагував на заяву президента Володимира Зеленського. Він обурився закидами щодо створення «допоміжних кабінетів» для столиці та нагадав, що центральна влада місяцями гальмувала міські ініціативи.

«Главком» повідомляв, що голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов розкритикував підготовку Києва до опалювального сезону. За його словами, лівий берег столиці ризикує залишитися взимку без тепла, води та електроенергії. Посадовець стверджує, що Деснянський район не отримав коштів на створення альтернативних джерел теплопостачання.

Водночас столична влада обіцяє до 12 листопада забезпечити опаленням усі житлові будинки, крім аварійних. Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв заявив, що в місті триває будівництво резервних електростанцій для підтримки водопостачання під час відключень. Крім того, уряд вирішив передати столиці десять додаткових генераторів.

Громадська ініціатива «Голка» запустила інструмент «Перезарядити країну тобі під силу. Київрада».

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Теги: Київ відключення світла

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