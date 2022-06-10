Хто займатиметься дерусифікацією: Мінкульт назвав імена експертів

Мінкульт збирає експертну раду, яка буде займатися дерусифікацією українського публічного простору

До складу експертної ради з питань дерусифікації запросили письменників, культурних діячів та видавців

Список експертів назвав у ефірі телемарафону міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За його словами, крім представників Мінкульту та Українського інституту національної пам’яті, до експертної ради були запрошені:

політик Олесь Доній;

керівниця культурного центру Могилянки Владислава Осьмак;

директор Національного музею історії Федір Андрощук;

директорка центру міської історії Львова Софія Дяк;

декан історичного факультету університету імені Шевченка Іван Патриляк;

історик Павло Гай-Нижник;

очільник видавництва «Фоліо» Олександр Красовицький;

мистецтвознавець Євгенія Моляр;

культуролог Ганна Циба;

директор музею Революції Гідності Ігор Пошивайло;

директор музею Другої світової війни Юрій Савчук;

режисер Ростислав Держипільський;

заступниця директора Харківського літературного музею Тетяна Пилипчук;

очільниця Одеської національної наукової бібліотеки Ірина Бірюкова;

професор Національної музичної академії Олена Корчова;

письменник Олексій Нікітін;

мистецтвознавець Діана Клочко;

професор університету імені Шевченка Наталія Кривда;

очільниця Українського інституту книги Олександра Коваль;

літературознавець Віра Агеєва;

директор видавництва «Смолоскип» Ростислав Семків.

Олександр Ткаченко наголосив, що в регіонах необхідно створити аналогічні експертні ради, аби дерусифікація публічного простору не перетворилася на хаос.

Нагадаємо, що Міністерство культури та інформаційної політики заявило про створення ради з питань дерусифікації, декомунізації та деколонізації 7 червня.