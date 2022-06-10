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    Суспільство

    Хто займатиметься дерусифікацією: Мінкульт назвав імена експертів

    Мінкульт збирає експертну раду, яка буде займатися дерусифікацією українського публічного простору - Хто займатиметься дерусифікацією: Мінкульт назвав імена експертів
    Мінкульт збирає експертну раду, яка буде займатися дерусифікацією українського публічного простору
    фото: Facebook МКІП

    До складу експертної ради з питань дерусифікації запросили письменників, культурних діячів та видавців

    Список експертів назвав у ефірі телемарафону міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

    За його словами, крім представників Мінкульту та Українського інституту національної пам’яті, до експертної ради були запрошені:

    • політик Олесь Доній;
    • керівниця культурного центру Могилянки Владислава Осьмак;
    • директор Національного музею історії Федір Андрощук;
    • директорка центру міської історії Львова Софія Дяк;
    • декан історичного факультету університету імені Шевченка Іван Патриляк;
    • історик Павло Гай-Нижник;
    • очільник видавництва «Фоліо» Олександр Красовицький;
    • мистецтвознавець Євгенія Моляр;
    • культуролог Ганна Циба;
    • директор музею Революції Гідності Ігор Пошивайло;
    • директор музею Другої світової війни Юрій Савчук;
    • режисер Ростислав Держипільський;
    • заступниця директора Харківського літературного музею Тетяна Пилипчук;
    • очільниця Одеської національної наукової бібліотеки Ірина Бірюкова;
    • професор Національної музичної академії Олена Корчова;
    • письменник Олексій Нікітін;
    • мистецтвознавець Діана Клочко;
    • професор університету імені Шевченка Наталія Кривда;
    • очільниця Українського інституту книги Олександра Коваль;
    • літературознавець Віра Агеєва;
    • директор видавництва «Смолоскип» Ростислав Семків.

    Олександр Ткаченко наголосив, що в регіонах необхідно створити аналогічні експертні ради, аби дерусифікація публічного простору не перетворилася на хаос.

    Нагадаємо, що Міністерство культури та інформаційної політики заявило про створення ради з питань дерусифікації, декомунізації та деколонізації 7 червня.

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    Теги: Мінкульт Україна Олександр Ткаченко дерусифікація
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    Хто займатиметься дерусифікацією: Мінкульт назвав імена експертів