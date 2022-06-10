Хто займатиметься дерусифікацією: Мінкульт назвав імена експертів
До складу експертної ради з питань дерусифікації запросили письменників, культурних діячів та видавців
Список експертів назвав у ефірі телемарафону міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
За його словами, крім представників Мінкульту та Українського інституту національної пам’яті, до експертної ради були запрошені:
- політик Олесь Доній;
- керівниця культурного центру Могилянки Владислава Осьмак;
- директор Національного музею історії Федір Андрощук;
- директорка центру міської історії Львова Софія Дяк;
- декан історичного факультету університету імені Шевченка Іван Патриляк;
- історик Павло Гай-Нижник;
- очільник видавництва «Фоліо» Олександр Красовицький;
- мистецтвознавець Євгенія Моляр;
- культуролог Ганна Циба;
- директор музею Революції Гідності Ігор Пошивайло;
- директор музею Другої світової війни Юрій Савчук;
- режисер Ростислав Держипільський;
- заступниця директора Харківського літературного музею Тетяна Пилипчук;
- очільниця Одеської національної наукової бібліотеки Ірина Бірюкова;
- професор Національної музичної академії Олена Корчова;
- письменник Олексій Нікітін;
- мистецтвознавець Діана Клочко;
- професор університету імені Шевченка Наталія Кривда;
- очільниця Українського інституту книги Олександра Коваль;
- літературознавець Віра Агеєва;
- директор видавництва «Смолоскип» Ростислав Семків.
Олександр Ткаченко наголосив, що в регіонах необхідно створити аналогічні експертні ради, аби дерусифікація публічного простору не перетворилася на хаос.
Нагадаємо, що Міністерство культури та інформаційної політики заявило про створення ради з питань дерусифікації, декомунізації та деколонізації 7 червня.