Дерусифікація у Дніпрі: майже два десятки вулиць змінили назви

Більшість нових найменувань тепер пов’язані з історією міста

У Дніпрі змінили назви ще майже 20 топонімів. Більшість нових найменувань тепер пов’язані безпосередньо з його історією, ще низку перейменовано на честь українських митців і захисників. Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов під час позачерговій сесії міськради.

«Ми повинні робити це в інтересах територіальної громади, враховуючи всі історичні особливості. Імперських наративів потрібно позбуватися. У нас немає морального права не робити цього», – сказав Філатов.

вул. Баженова (Шевченківський р-н) відтепер Сурсько-Литовська.

вул. Байкова (Соборний р-н) - Стара Пристань.

вул. Башкирська (Амур-Нижньодніпровський р-н) - Редутна.

вул. Ватутіна (Новокодацький р-н) - Узв. Воздвиженський.

вул. Гагринська (Амур-Нижньодніпровський р-н) - Василя Корнієнка (українського художника та дитячого письменника, який народився в селі Мануйлівка Катеринославської губернії, і був, зокрема, ілюстратором «Енеїди» Івана Котляревського, - ред.).

пров. Гагринський (Амур-Нижньодніпровський р-н) - Василя Корнієнка.

вул. Гвардійська (Новокодацький р-н) - Посполита.

вул. Дежньова (Самарський р-н) - Староігренська.

вул. Ігнатьєва (Чечелівський р-н) - Старої Цегельні.

вул. Іжевська (Амур-Нижньодніпровський, Індустріальний р-н) - Брилів Шлях.

пров. Іжевський (Амур-Нижньодніпровський р-н) - Брилів.

вул. Костромська (Новокодацький р-н) - Мамаєва Балка.

вул. Кубанська (Амур-Нижньодніпровський р-н) - Перевіз.

вул. Мурманська (Амур-Нижньодніпровський р-н) - Балакліївська.

вул. Муромська (Соборний р-н) - Мереф’янська.

вул. Павелецька (Чечелівський р-н) - Войцехова Балка.

вул. Пензенська (Самарський р-н) - Шинкарська.

вул. Сибірська (Новокодацький р-н) - Старий Вал.

вул. Уральська (Чечелівський р-н) - Національної Гвардії.

Як відомо, перші три десятки вулиць Дніпра перейменували наприкінці квітня. Також Філатов показав, як у Дніпрі ліквідують радянські монументи.

Напередодні Харків обрав нові назви для Московського району і проспекту.

Раніше повідомлялося, що з'явилися результати онлайн-голосування щодо перейменування п'яти станцій метро у Києві. У рейтинговому голосуванні взяли участь понад 170 тисяч людей.

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