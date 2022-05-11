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    Дерусифікація у Дніпрі: майже два десятки вулиць змінили назви

    Перші три десятки вулиць Дніпра перейменували наприкінці квітня - Дерусифікація у Дніпрі: майже два десятки вулиць змінили назви
    Перші три десятки вулиць Дніпра перейменували наприкінці квітня
    фото з відкритих джерел

    Більшість нових найменувань тепер пов’язані з історією міста

    У Дніпрі змінили назви ще майже 20 топонімів. Більшість нових найменувань тепер пов’язані безпосередньо з його історією, ще низку перейменовано на честь українських митців і захисників. Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов під час позачерговій сесії міськради.

    «Ми повинні робити це в інтересах територіальної громади, враховуючи всі історичні особливості. Імперських наративів потрібно позбуватися. У нас немає морального права не робити цього», – сказав Філатов.

    • вул. Баженова (Шевченківський р-н) відтепер Сурсько-Литовська.
    • вул. Байкова (Соборний р-н) - Стара Пристань.
    • вул. Башкирська (Амур-Нижньодніпровський р-н) - Редутна.
    • вул. Ватутіна (Новокодацький р-н) - Узв. Воздвиженський.
    • вул. Гагринська (Амур-Нижньодніпровський р-н) - Василя Корнієнка (українського художника та дитячого письменника, який народився в селі Мануйлівка Катеринославської губернії, і був, зокрема, ілюстратором «Енеїди» Івана Котляревського, - ред.).
    • пров. Гагринський (Амур-Нижньодніпровський р-н) - Василя Корнієнка.
    • вул. Гвардійська (Новокодацький р-н) - Посполита.
    • вул. Дежньова (Самарський р-н) - Староігренська.
    • вул. Ігнатьєва (Чечелівський р-н) - Старої Цегельні.
    • вул. Іжевська (Амур-Нижньодніпровський, Індустріальний р-н) - Брилів Шлях.
    • пров. Іжевський (Амур-Нижньодніпровський р-н) - Брилів.
    • вул. Костромська (Новокодацький р-н) - Мамаєва Балка.
    • вул. Кубанська (Амур-Нижньодніпровський р-н) - Перевіз.
    • вул. Мурманська (Амур-Нижньодніпровський р-н) - Балакліївська.
    • вул. Муромська (Соборний р-н) - Мереф’янська.
    • вул. Павелецька (Чечелівський р-н) - Войцехова Балка.
    • вул. Пензенська (Самарський р-н) - Шинкарська.
    • вул. Сибірська (Новокодацький р-н) - Старий Вал.
    • вул. Уральська (Чечелівський р-н) - Національної Гвардії.

    Як відомо, перші три десятки вулиць Дніпра перейменували наприкінці квітня. Також Філатов показав, як у Дніпрі ліквідують радянські монументи.

    Напередодні Харків обрав нові назви для Московського району і проспекту.

    Раніше повідомлялося, що з'явилися результати онлайн-голосування щодо перейменування п'яти станцій метро у Києві. У рейтинговому голосуванні взяли участь понад 170 тисяч людей.

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    Теги: росія окупанти Борис Філатов війна Дніпро Україна вулиця окупація #stoprussia дерусифікація
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    Дерусифікація у Дніпрі: майже два десятки вулиць змінили назви