На честь кого перейменувати вулиці: мовний омбудсмен показав список

Кремінь назвав учених і письменників, на честь яких можна перейменовувати вулиці

У переліку – 100 людей: науковці, письменники, громадські діячі, філантропи тощо

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь опублікував рекомендований список імен видатних творців, дослідників і популяризаторів української мови, які можна використати у географічних назвах та об’єктах топоніміки. Про це йдеться в повідомленні Офісу уповноваженого із захисту державної мови.

Попередній список склали для «удосконалення і пришвидшення перейменування ідеологічних маркерів, які залишились у спадок від минулих епох». До нього включили видатних українців, які «зробили визначальний внесок у розвиток та утвердження української мови як державної, відстоювали національні інтереси, своєю творчістю наближали той день, коли українською заговорить світ».

Тих, чиї імена вже є в географічних назвах чи об’єктах топоніміки, не враховували.

У переліку – 100 людей: науковці, письменники, громадські діячі, філантропи тощо. Серед найбільш відомих – Олесь Гончар, Іван Дзюба, Іван Драч, Дмитро Кремінь, Левко Лук'яненко, Євген Сверстюк, Василь Симоненко, Василь Стус, В'ячеслав Чорновіл, Петро Яцик.

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«Зрозуміло, що ініціатива має виходити від мешканців тих населених пунктів, в яких будуть перейменовувати географічні назви та об’єкти топоніміки. Завдання місцевої влади – дослухатися громади, академічних установ, провідних університетів», – зазначає Тарас Кремінь.

Перелік складали разом з установами Національної академії наук України.

Громадян також запрошують долучитися до впорядкування списку. Остаточні рекомендації планують оприлюднити до Дня Конституції України.

Кремінь також додав, що пропонує поширити практику найменувань вулиць і площ на честь Основного закону.

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