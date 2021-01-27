Інститут демографії НАНУ: в 2020 році в Україні зросла бідність

Двоє працюючих батьків не можуть повністю забезпечити двох дітей

Багато українців втратили доходи через карантин

Рівень бідності в Україні становив 51% за підсумками першої половини 2020 року.

Таку заяву зробила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАНУ Елла Лібанова в інтерв'ю LIGA.net.

Такі дослідження проводяться на основі моніторингу доходів і витрат громадян.

«Це оцінка за останніми даними Держстату про доходи і споживання, за якими ми ведемо моніторинг. Зараз цей показник, ймовірно, вищий», – уточнила Лібанова.

За її словами, показник рівня бідності, який розраховує ІДСД, заснований на «розрахунковому прожитковому мінімумі» – станом на середину 2020 року він становив 3845 грн. Водночас «офіційний»мінімум, яким оперує Мінсоцполітики, нижчий – 2027 грн.

Зрозуміло, що в 2020 році бідність в Україні збільшилася, оскільки багато українців втратили доходи через карантин. Лібанова зазначила, що для бідних людей в Україні характерні такі особливості:

відсутність вищої освіти (рівень бідності серед громадян із вищою освітою – 11%, серед громадян тільки з середньою освітою – 29%);

робота з неповним робочим днем або тижнем;

зарплата, яка межує з мінімальною (з 1 січня 2021 – 6000 грн);

багатодітні сім'ї.

«Двоє працюючих батьків не можуть повністю забезпечити двох дітей – навіть за низькими українськими стандартами, – зазначила Лібанова. – Тобто народження другої дитини створює дуже серйозний ризик бідності. Майже всі члени багатодітних сімей в Україні бідують».

Раніше повідомлялося, що демографи прогнозують зростання народжуваності через карантин.