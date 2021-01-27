Інститут демографії НАНУ: в 2020 році в Україні зросла бідність
Багато українців втратили доходи через карантин
Рівень бідності в Україні становив 51% за підсумками першої половини 2020 року.
Таку заяву зробила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАНУ Елла Лібанова в інтерв'ю LIGA.net.
Такі дослідження проводяться на основі моніторингу доходів і витрат громадян.
«Це оцінка за останніми даними Держстату про доходи і споживання, за якими ми ведемо моніторинг. Зараз цей показник, ймовірно, вищий», – уточнила Лібанова.
За її словами, показник рівня бідності, який розраховує ІДСД, заснований на «розрахунковому прожитковому мінімумі» – станом на середину 2020 року він становив 3845 грн. Водночас «офіційний»мінімум, яким оперує Мінсоцполітики, нижчий – 2027 грн.
Зрозуміло, що в 2020 році бідність в Україні збільшилася, оскільки багато українців втратили доходи через карантин. Лібанова зазначила, що для бідних людей в Україні характерні такі особливості:
- відсутність вищої освіти (рівень бідності серед громадян із вищою освітою – 11%, серед громадян тільки з середньою освітою – 29%);
- робота з неповним робочим днем або тижнем;
- зарплата, яка межує з мінімальною (з 1 січня 2021 – 6000 грн);
- багатодітні сім'ї.
«Двоє працюючих батьків не можуть повністю забезпечити двох дітей – навіть за низькими українськими стандартами, – зазначила Лібанова. – Тобто народження другої дитини створює дуже серйозний ризик бідності. Майже всі члени багатодітних сімей в Україні бідують».
Раніше повідомлялося, що демографи прогнозують зростання народжуваності через карантин.