Зеленський порадив українцям на карантині боротися з демографічною кризою



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Володимир Зеленський: я думаю, що настав час боротися і з демографічною кризою

За словами президента, демографічну кризу в Україні ніхто не відміняв

Президент Володимир Зеленський порадив молодим людям, поки сидять вдома на карантині через коронавірус, вирішувати демографічну кризу.

Про це глави держави заявив в ефірі «Свободи слова» на каналі ICTV.

«Будьте вдома, читайте книжки, дивіться кіно. І для молодих людей… Ви ж знаєте, що у нас є одна криза, але ніхто не відміняв демографічну кризу в Україні. Я думаю, що настав час боротися і з цією кризою», - сказав президент.

Зеленський також порадив українцям витратити час на «просту бесіду, на спілкування» з дітьми та онуками.

Раніше стало відомо, що Кабінет міністрів готує перелік заходів, які передбачає запровадження надзвичайного стану в окремих регіонах країни — йдеться про Чернівецьку та Житомирську області.

Нагадаємо, станом на вечір 16 березня в Україні відомо про сім випадків зараження коронавірусом, один із них летальний – 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.

Ще два випадки зафіксовано у Києві.

До слова, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

До слова, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.