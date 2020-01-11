Україна провалюється у демографічну яму: нас чекають страшні наслідки - Марчук



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Демографічна безпека заслуговує дуже кропіткої уваги не тільки з боку урядових структур, - ексміністр оборони

Колишній голова СБУ та уряду радить новій владі у питанні покращення демографії брати приклад з Лукашенка

Євген Марчук, колишній прем'єрміністр, екссекретар РНБО, ексміністр оборони, колишній представник України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях вважає, що національній безпеці України загрожує демографічна криза. Таку думку Марчук висловив в інтерв’ю «Главкому».

За словами екссекретаря РНБО, демографічна безпека заслуговує дуже кропіткої уваги не тільки з боку урядових структур. «Сьогодні для нас це проблема надзвичайної критичної важливості. Сюди входить і наростаюча економічна еміграція з України як вкрай небезпечне явище. По суті, ми зараз провалюємось у демографічну яму, не усвідомлюючи, які страшні наслідки для України вона викличе», - б’є на сполох Марчук.

За словами колишнього урядовця, теперішньому керівництву України варто вивчити досвід Білорусі. «У 2015 році в Білорусі стартувала уже третя програма демографічної безпеки. А перша програма розпочалась ще в 2002 році. Це комплексні урядові програми, які особисто контролює президент Лукашенко. І їм багато чого вдалося досягнути», - зазначає Марчук. Його дивує, «чому ніхто у владі не б’є у дзвони». «У нас є академічний Інститут демографії і соціальних досліджень. Я знаю, що цей Інститут на базі ґрунтовних досліджень готує до щорічного Послання президента до Верховної Ради спеціальний розділ «Демографічний розвиток: сучасні проблеми та перспективи», - сказав екссекретар РНБО і додав, що урядовцям не варто чекати тексту Послання, а вже зараз «запросити комплексний демографічний прогноз на 10-15-20 років і прогноз наслідків з градацією по регіонах і з етноідентифікацією!» «Тільки зразу ж наперед введіть гриф «цілком таємно» до тексту цього майбутнього прогнозу. Я не жартую. Росія викупить цей документ за будь-які кошти», - запевнив Марчук.

Нагадаємо, Євген Марчук був першим головою СБУ, четвертим прем’єрміністром, ексміністром оборони, який брав участь у врегулюванні російсько-українського конфлікту навколо острова Тузла ще у 2003 році. Від травня 2015 року – Марчук представляв Україну у підгрупі з питань безпеки тристоронньої контактної групи на Мінських переговорах щодо ОРДЛО. З листопада 2018-го президент Порошенко уповноважив Марчука представляти Україну у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. 19 травня минулого року – через місяць після президентських виборів – президент Зеленський звільнив Марчука від виконання цих обов'язків.

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