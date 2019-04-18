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    Суспільство

    Українців з початку року стало ще менше

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    В Україні на 100 померлих народжується 47 немовлят - Українців з початку року стало ще менше
    В Україні на 100 померлих народжується 47 немовлят

    Протягом січня-лютого 2019 року населення України зменшилася на 51,6 тисяч осіб

    Населення України на 1 січня 2019 року становила 42 153,2 тисяч осіб. Про це повідомляє Державна служба статистики.

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    Зазначається, що за оцінкою Державної служби статистики, чисельність наявного населення в Україні упродовж січня-лютого 2019 року зменшилася на 51,6 тисяч осіб.

    «Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих - 47 живонароджених», - наголошується в повідомленні Держстату.

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    Нагадаємо, чисельність наявного населення України упродовж січня-грудня 2018 року зменшилася на 233,2 тисяч осіб.

    У квітні Міжнародний валютний фонд дав прогноз чисельності населення України на період до 2024 року.

    МВФ прогнозує, що населення України буде поступово скорочуватися і на кінець 2024 року складе 41,047 млн осіб. Таким чином, МВФ очікує, що населення за шість років зменшиться на 1 млн осіб.

    За даними останнього всеукраїнського перепису населення, проведеного в грудні 2001 року, чисельність населення становила 48 415,5 тис. осіб, з них 32 538 тис. осіб - міське населення, 15 877,5 тис. осіб - сільське.

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