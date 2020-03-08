Володимир Зеленський привітав жінок з 8 березням



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Ми вас любимо. З Міжнародним жіночим днем! Нехай всі ваші мрії здійснюються – Зеленський

«Здійснюють подвиги та пам’ятають, де ми поклали свої речі» – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав українок з Міжнародним жіночим днем. Привітання Зеленський опублікував у Facebook.

«У моєму дитинстві 8 Березня чоловіки дарували жінкам квіти й говорили про те, як своєю любов’ю, красою та турботою вони надихають «сильну стать» на подвиги. Але насправді жінки і самі здійснюють подвиги. Щодня. Вони боронять Батьківщину, навчають дітей, лікують і рятують життя, керують компаніями, роблять наукові відкриття і створюють мистецтво. Примудряються поєднувати роботу, сім’ю, друзів, відпочинок, спорт, саморозвиток, благодійність та ще й пам’ятають, де ми, чоловіки, поклали свої речі. Ми готові допомагати вам у всьому, щоб ви могли стати тими, ким бажає ваша душа. Адже ми вас любимо. З Міжнародним жіночим днем! Нехай всі ваші мрії здійснюються», – написав Зеленський.

Як раніше повідомляв Главком, сьогодні – Міжнародний жіночий день.

Нагадаємо, п’ятий президент Петро Порошенко подякував всім жінкам України.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський розповів, що 8 березня відзначатиме вдома з родиною.