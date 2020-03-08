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    Суспільство

    Володимир Зеленський привітав жінок з 8 березням

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    Ми вас любимо. З Міжнародним жіночим днем! Нехай всі ваші мрії здійснюються &ndash; Зеленський - Володимир Зеленський привітав жінок з 8 березням
    Ми вас любимо. З Міжнародним жіночим днем! Нехай всі ваші мрії здійснюються – Зеленський

    «Здійснюють подвиги та пам’ятають, де ми поклали свої речі» – Зеленський

    Президент України Володимир Зеленський привітав українок з Міжнародним жіночим днем. Привітання Зеленський опублікував у Facebook.

    «У моєму дитинстві 8 Березня чоловіки дарували жінкам квіти й говорили про те, як своєю любов’ю, красою та турботою вони надихають «сильну стать» на подвиги. Але насправді жінки і самі здійснюють подвиги. Щодня. Вони боронять Батьківщину, навчають дітей, лікують і рятують життя, керують компаніями, роблять наукові відкриття і створюють мистецтво. Примудряються поєднувати роботу, сім’ю, друзів, відпочинок, спорт, саморозвиток, благодійність та ще й пам’ятають, де ми, чоловіки, поклали свої речі. Ми готові допомагати вам у всьому, щоб ви могли стати тими, ким бажає ваша душа. Адже ми вас любимо. З Міжнародним жіночим днем! Нехай всі ваші мрії здійснюються», – написав Зеленський.

    Як раніше повідомляв Главком, сьогодні – Міжнародний жіночий день.

    Нагадаємо, п’ятий президент Петро Порошенко подякував всім жінкам України.

    Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський розповів, що 8 березня відзначатиме вдома з родиною.

    свята Володимир Зеленський квіти
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