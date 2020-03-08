У Києві чоловіки протестували проти абортів



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Активісти даруватимуть квіти усім жінкам, яких зустрінуть під час ходи Фото Інформатор

Участь в акції взяли переважно чоловіки віком приблизно 20 років

У неділю, 8 березня, у Києві на Михалівській площі розпочалася акція під назвою «Марш за життя» (марш проти абортів). Про це повідомляє Інформатор.

Як зазначається, акція розпочалася о 10 ранку на Софіївській площі, після чого марш вирушив по Софіївській вулиці до Майдану та по Хрещатику до КМДА.

Зокрема, учасники дійства мають на меті привернути увагу влади до того, що людина має права не з моменту народження, а ще під час її формування в утробі матері.

За словами організаторів акції, марш був створений для захисту жінок України та в знак протесту проти проведення заходів «Жіночого руху», які нібито пропарадують ідеї легалізації абортів.

За попередньою інформацією, в акції взяли участь переважно чоловіки (хлопці віком приблизно 20 років), які прийшли з квітами. Активісти стверджують, що даруватимуть ці квіти усім жінкам, яких зустрінуть під час ходи.

До слова, організаторами цього заходу став консервативний молодіжний рух «Традиція і порядок». Окрім активістів, на мітингу присутні також Нацгвардія, поліція та медики для контролю за суспільним порядком.

Як раніше повідомляв Главком, сьогодні – Міжнародний жіночий день.

Нагадаємо, п’ятий президент Петро Порошенко подякував всім жінкам України.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський розповів, що 8 березня відзначатиме вдома з родиною.