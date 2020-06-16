Іспанський телеканал виправив карту з «російським» Кримом
Коректна карта іспанської телекомпанії RTVE
Іспанський мовник «виправив географічну помилку»
Іспанська телекомпанія RTVE, яка позначила Крим частиною Росії, виправила помилку.
Про це повідомила у Facebook перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.
«Іспанський мовник #RTVE виправив географічну помилку», - написала вона.
Перед цим Джапарова поінформувала, що іспанська телерадіокомпанія RTVE опублікувала інфографіку про поширення Covid-19, де окупований Крим позначений частиною РФ.
«Такі явища є неприпустимими. Посольство України в Мадриді вже звернулося до RTVE та МЗС Іспанії з вимогою виправити», - заявляла заступниця міністра.
До слова, Джапарова нагадала Кремлю, що примусова паспортизація кримчан - шлях до Гааги
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