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    Суспільство

    Іспанський телеканал виправив карту з «російським» Кримом

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    Коректна карта&nbsp;іспанської телекомпанії RTVE - Іспанський телеканал виправив карту з «російським» Кримом
    Коректна карта іспанської телекомпанії RTVE

    Іспанський мовник «виправив географічну помилку»

    Іспанська телекомпанія RTVE, яка позначила Крим частиною Росії, виправила помилку.

    Про це повідомила у Facebook перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

    «Іспанський мовник #RTVE виправив географічну помилку», - написала вона.

    Перед цим Джапарова поінформувала, що іспанська телерадіокомпанія RTVE опублікувала інфографіку про поширення Covid-19, де окупований Крим позначений частиною РФ.

    «Такі явища є неприпустимими. Посольство України в Мадриді вже звернулося до RTVE та МЗС Іспанії з вимогою виправити», - заявляла заступниця міністра.

    До слова, Джапарова нагадала Кремлю, що примусова паспортизація кримчан - шлях до Гааги

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