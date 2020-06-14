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    Політика

    Спекуляції на тему «утисків» російської мови призвели до того, що в нас вкрали Крим, – Чийгоз

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    <p>&laquo;Культура в Росії завжди використовувалась як інструмент пропаганди, і російськомовний контент може нести загрозу державності України через вплив на людей&raquo; &ndash; Чийгоз</p> - Спекуляції на тему «утисків» російської мови призвели до того, що в нас вкрали Крим, – Чийгоз

    «Культура в Росії завжди використовувалась як інструмент пропаганди, і російськомовний контент може нести загрозу державності України через вплив на людей» – Чийгоз

    Небажання взагалі знати українську мову продиктоване політичною мотивацією певних груп населення

    Закон про мову – це про захист державної мови, а не про заборону вільно спілкуватися рідною мовою. Подібні маніпуляції є російськими пропагандистськими меседжами.

    Про це сказав колишній політичний в’язень, народний депутат фракції «Європейська Солідарність» Ахтем Чийгоз в ефірі одного з телеканалів.

    «Є таке враження, що люди не розуміють, що закон – про захист української мови, а не про те, щоб комусь не давати розмовляти своєю рідною мовою. Я вважаю, що такі спекуляції і маніпуляції – це наслідки Російської імперії, Радянського Союзу, потім сучасної Росії. На жаль, ці методи присутні», – сказав він.

    «Ніякої проблеми немає знати державну мову – і в цей же час любити і розмовляти своєю рідною мовою. Небажання взагалі знати українську мову продиктоване політичною мотивацією певних груп населення – це неприпустимо», – додав він.

    Чийгоз нагадав, що культура в Росії завжди використовувалась як інструмент пропаганди, і російськомовний контент може нести загрозу державності України через вплив на людей.

    «Що стосується кіноіндустрії, серіалів, артистів, сьогодні в Росії все це працює тільки в ідеологічному напрямку. Це є загроза. Коли в Криму спекулювали стільки років на російській мові, бо не було такої проблеми ніколи, але це привело до того, що зараз в нас вкрали Крим і ми стали чужими на своїй землі. Це пряма дія Російської імперії сьогоднішнього зразка», – наголосив Чийгоз. 

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