Воду базам окупантів в Криму можуть дати рішенням районного суду, – науковець



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Доктор юридичних наук розкрив механізм, за допомогою якого може бути здійснено постачання води в окупований Крим

Експредставник президента України в Автономній Республіці Крим, доктор юридичних наук, професор Борис Бабін розкрив механізм, за допомогою якого, як він не виключає, чинною владою може бути здійснено відновлення постачання води з Дніпра на окупований Росією український Кримський півострів.

Про це він розповів в ефірі програми «Студія Захід» з Антіном Борковським.

Нагадаємо, дніпровська вода почне находити до Криму тільки після деокупації півострова. У цьому переконаний лідер кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв. Лідер кримськотатарського народу нагадав, що згідно з Женевською конвенцією 1949 року, вся відповідальність за стан людей на окупованій території лягає на країну-окупанта.

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