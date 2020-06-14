  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Воду базам окупантів в Криму можуть дати рішенням районного суду, – науковець

    • Розсилка
    Воду базам окупантів в Криму можуть дати рішенням районного суду, – науковець

    Доктор юридичних наук розкрив механізм, за допомогою якого може бути здійснено постачання води в окупований Крим

    Експредставник президента України в Автономній Республіці Крим, доктор юридичних наук, професор Борис Бабін розкрив механізм, за допомогою якого, як він не виключає, чинною владою може бути здійснено відновлення постачання води з Дніпра на окупований Росією український Кримський півострів.

    Про це він розповів в ефірі програми «Студія Захід» з Антіном Борковським.

    Нагадаємо, дніпровська вода почне находити до Криму тільки після деокупації півострова. У цьому переконаний лідер кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв. Лідер кримськотатарського народу нагадав, що згідно з Женевською конвенцією 1949 року, вся відповідальність за стан людей на окупованій території лягає на країну-окупанта.

    Читайте також:
    Дати воду в Крим? «Слуги народу» готові
    Крим вода Борис Бабін окупація
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ