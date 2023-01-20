Історик Грицак назвав новітнього українського Бандеру

«Зв’язок між Бандерою і Залужним є дуже відчутним»

Французька газета Le Monde 7 та 8 січня опублікувала два вкрай неоднозначні тексти, присвячені українським націоналістам і Степану Бандері. Чого варті лише назви цих статей: «Війна в Україні: міф Бандери та реальність нацистського колаборанта» та «Степан Бандера, український антигерой, глорифікований після російської агресії». Тим часом, український історик Ярослав Грицак у інтерв’ю «Главкому» заявив – вважає, що увага Заходу до постаті провідника ОУН є перебільшеною. Адже є діячі, котрі цілком можуть претендувати на статусу «сучасного Бандери».

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«Я думаю, зв’язок між Бандерою і Залужним є дуже відчутним, тому що один і другий зараз є символом антиросійського військового спротиву, причому успішного», – пояснює Ярослав Грицак.

Що ж до президента, до нього ставляться позитивно, але не видно, що Зеленський потрапляє в нішу «воєнного спротиву», вважає історик.

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«Він радше «жидобандерівць», але не Бандера», – каже про президента Грицак.

Нагадаємо, український історик Ярослав Грицак дав досить неоднозначні коментарі французькому виданню Le Monde, у яких він дискредитує історичну постать Степана Бандери, який став одним із українських символів опору російській агресії.

Також в Офісі президента Володимира Зеленського надали роз’яснення, чи залишаються чинними укази президента Віктора Ющенка, який присвоїв звання Герой України посмертно головному командирові УПА Роману Шухевичу і провідникові українських націоналістів Степану Бандері.