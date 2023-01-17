Залужний вперше особисто зустрівся з генералом США Марком Міллі
Міллі та Залужний провели зустріч у Польщі
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний уперше особисто зустрівся з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Про це він повідомив у Telegram.
«Сьогодні в Польщі відбулася моя перша особиста зустріч із Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі», – йдеться в повідомленні.
Залужний подякував генералу Міллі за непохитну підтримку і допомогу, надану Сполученими Штатами та союзниками Україні.
«Окреслив нагальні потреби Збройних сил України, задоволення яких прискорить нашу перемогу», – додав головнокомандувач.
Раніше Залужний поділився з Міллі головним висновком війни з Росією.
До слова, 18 грудня Залужний отримав різдвяний подарунок від британського адмірала.
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