Дискредитація Бандери. Український історик оскандалився через коментар французькому виданню

На думку літературознавця Юрія Михальчука, Грицака потрібно притягнути до відповідальності за дискредичуючі коментарі

Український історик Ярослав Грицак дав досить неоднозначні коментарі французькому виданню Le Monde, у яких дискредитує історичну постать Степана Бандери, який став одним із українських символів опору російській агресії. Про це розповів культуролог та літературознавець Юрій Михальчук.

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За словами Михальчука, у видання Le Monde вийшло одразу дві статті дискредитуючого характеру і майже в один і той же період. Він вважає, що обидва матеріали видання спрямовані на підрив іноземної військово-технічної допомоги Україні.

«7 та 8 січня 2023 р. у популярному французькому виданні Le Monde, що має лівоцентристське спрямування, опубліковано дві статті «Війна в Україні: міф Бандери та реальність нацистського колаборанта» та «Степан Бандера, український антигерой, глорифікований після російської агресії». Публікації мають явні ознаки належності до інформаційно-психологічної спеціальної операції дискредитуючого впливу, а синхронність їх появи та логіко-інформаційна рамка внутрішньої структури дозволяють говорити про наявність єдиного оперативного задуму. Ймовірно, публікації є формою акції інформаційного впливу в рамках ширшого оперативного задуму, спрямованого на інформаційний підрив іноземної військово-технічної допомоги нашій державі», – розповів Михальчук.

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Культуролог зауважив, що «у тексті використовуються бездоказові ворожі та наклепницькі оціночні судження, що не мають нічого спільного з історичними дослідженнями, зокрема елементи дискурсу ворожнечі та дискурсу навішування ярликів».

«Відповідно, об’єктом дискредитації та демонізації в публікаціях є Степан Андрійович Бандера. Провідний діяч Організації українських націоналістів (ОУН), визнаної Законом України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті» 2015, як один із суб’єктів боротьби за відновлення державної незалежності України в ХХ ст. Автори використовують набір ярликів, характерний для пропагандивних структур та спеціальних служб Російської Федерації: «терорист», «антисеміт», «нацистський колабораціоніст», чим відтворюють наратив злочинної пропаганди російського агресора, що цими ж термінами виправдовує повномасштабне вторгнення в Україну 24.02.2022 р.», – зазначив він.

За даними Михальчука, у тексті обох матеріалів Le Monde присутні коментарі українського історика Ярослава Грицака. А тому, на думку літературознавця, Грицака потрібно притягнути до відповідальності за такі слова.

«При підготовці матеріалів статей використано коментарі «шведського» «історика» Пера Андерса Рудлінга, «німецького» «історика» Гжегожа Россолінські-Лібе та «українського» «історика» Ярослава Грицака. Як відомо, однією з форм злочину, передбаченого 111 ст. ККУ «Державна зрада» є надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України. Зазначене полягає в будь-якій допомозі у проведенні діяльності, направленої на завдання будь-якої шкоди інтересам України. При цій формі не має значення, як діяла особа – за завданням іноземної держави чи з власної ініціативи, чи її використовує іноспецслужба «втемну». У зв’язку з цим вбачається за доцільне надати оперативну та, можливо, правову оцінку діям громадянина України, залученого до підготовки зазначених публікацій у французькій пресі», – вважає Михальчук.

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