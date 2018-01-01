Із архівів КДБ: студенти співали пісню про Бандеру, бо їх не пустили на сільську дискотеку
- Сьогодні, 11:34
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Степан Бандера
«Бий москалів», «Ми за самостійну Україну». Саме такі гасла скандували львівські студенти, коли їх відмовилися пустити на дискотеку
Журналіст із Запоріжжя Едуард Андрющенко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook опублікував документ з архіву КДБ датований 1988 роком, в якому йдеться про львівських студентів, які скандували гасла про самостійну Україну, а також співали пісні про Степана Бандеру. Причиною таких дій стала начебто відмова пропустити молодих людей на сільську дискотеку.
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«Коли не пустили на сільську дискотеку. З архіву КДБ, 1988.», - прокоментував Едуард Андрющенко архівний документ.