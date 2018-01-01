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    Із архівів КДБ: студенти співали пісню про Бандеру, бо їх не пустили на сільську дискотеку

    «Бий москалів», «Ми за самостійну Україну». Саме такі гасла скандували львівські студенти, коли їх відмовилися пустити на дискотеку
    Журналіст із Запоріжжя Едуард Андрющенко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook опублікував документ з архіву КДБ датований 1988 роком, в якому йдеться про львівських студентів, які скандували гасла про самостійну Україну, а також співали пісні про Степана Бандеру. Причиною таких дій стала начебто відмова пропустити молодих людей на
    • Сьогодні, 11:34
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    Степан Бандера
    Степан Бандера

    «Бий москалів», «Ми за самостійну Україну». Саме такі гасла скандували львівські студенти, коли їх відмовилися пустити на дискотеку

    Журналіст із Запоріжжя Едуард Андрющенко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook опублікував документ з архіву КДБ датований 1988 роком, в якому йдеться про львівських студентів, які скандували гасла про самостійну Україну, а також співали пісні про Степана Бандеру. Причиною таких дій стала начебто відмова пропустити молодих людей на сільську дискотеку.

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    «Коли не пустили на сільську дискотеку. З архіву КДБ, 1988.», - прокоментував Едуард Андрющенко архівний документ.

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