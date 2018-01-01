Медуніверситет Богомольця оголосив безстроковий страйк

Починаючи з понеділка навчальний процес та наукова діяльність в університеті повністю зупиняються на невизначений час

Студенти та трудовий колектив Національного медичного університету імені Богомольця оголосили про безстроковий страйк вишу. Про це повідомляється на сторінці ВНЗ. «Страйк оголошено у зв’язку з безпрецедентним брутальним та незаконним втручанням керівництва Міністерства охорони здоров’я України в незалежність та



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Національний медичний університет імені Богомольця

Починаючи з понеділка навчальний процес та наукова діяльність в університеті повністю зупиняються на невизначений час

Студенти та трудовий колектив Національного медичного університету імені Богомольця оголосили про безстроковий страйк вишу.

Про це повідомляється на сторінці ВНЗ.

«Страйк оголошено у зв’язку з безпрецедентним брутальним та незаконним втручанням керівництва Міністерства охорони здоров’я України в незалежність та самоврядність НМУ імені О.О. Богомольця», - йдеться у заяві.

В університеті наголосили, що починаючи з понеділка 26 лютого 2018 року навчальний процес та наукова діяльність в НМУ імені О.О. Богомольця повністю зупиняються на невизначений час, а всі приміщення університету будуть недоступними для відвідувачів за винятком приміщень клінік, де лікуються пацієнти.

Так викладацький склад університету заявив, що саме їм належить право обирати керівництво університету.

Призначення Мінохорони здоров’я виконувача обов’язків ректора університету в Богомольця назвали «зухвалим ігноруванням думки трудового колективу».

«На жаль, замість негайного припинення свавілля своїх заступників виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун продовжує свою бездіяльність, прикриваючи їх незаконні дії», - йдеться у заяві.

Страйком вимагає від президента негайно втрутитися в ситуацію, від голови Верховної Ради та прем'єр-міністра –«негайно створити комісію із розслідування зловживань керівництвом МОЗ» та «на час такого розслідування усунути від виконання обов’язків міністра охорони здоров’я Уляну Супрун та відсторонити від виконання своїх обов’язків її заступників».

Нагадаємо, 20 лютого Міністерство охорони здоров'я відсторонило від виконання обов'язків ректора медуніверситету Богомольця Катерину Амосову.

Ректорку відсторонили через те, що студенти стоматологічного факультету не змогли скласти обов'язковий для продовження навчання іспит «Крок 1. Стоматологія».

Згодом Амосова прокоментувала своє відсторонення з посади ректора медуніверситету.

Цікаво, що днями у медвиші розгорівся інший скандал, через суїцид 18-річної студентки медуніверситету Богомольця Мукаддас Насирлаєвої університет почали звинувачувати у корупції.

Адвокат родини Насирлаєвих та очільник діаспори туркменського народу Ровшанбек Розметов у Facebook заявив, що деканат з роботи з іноземними студентами вчасно не подав документи Мукаддас у міграційну службу для отримання посвідки тимчасового проживання.

Мовляв, заступниця декана Тетяна Тимохіна порвала заяву дівчини і повідомила їй, що нічого підписувати не буде.

Виш звинувачують у доведенні студентки до самогубства.

Університет Богомольця спочатку на своєму офіційному сайті розмістив заяву, що Мукаддас відрахували ще 17 грудня «через порушення міграційного законодавства», а 24 січня «їй було вдруге особисто повідомлено про підписання наказу про відрахування з університету».

Адвокат сім'ї дівчини стверджує, що студентку відрахували заднім числом.

Того ж дня, 19 лютого, виш опублікував ще одну заяву: заступника декана по роботі з іноземними студентами Тетяну Тімохіну відсторонили від виконання обов’язків на час розслідування.

Адміністрація вишу запевнила, що всіляко сприятиме правоохоронним органам, а в самому університеті «триває внутрішня службова перевірка». Київська місцева прокуратура № 9 розпочала процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом доведення до самогубства.

Наразі тіло дівчини ще не знайшли, столичні водолази продовжують пошукові роботи.