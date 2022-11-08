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Як отримати свідоцтво про смерть, якщо родич помер на окупованій території

Альона Боженко
glavcom.ua
Як отримати свідоцтво про смерть, якщо родич помер на окупованій території
Де отримати свідоцтво про смерть, якщо родич помер на тимчасово окупованій території
фото ілюстративне

Заклади охорони здоров’я видають лікарські свідоцтва про смерть за територіальним принципом

Якщо родич помер на тимчасово окупованій території під час війни, потрібно встановити факт смерті. Державна реєстрація факту смерті проводиться органами ДРАЦС на підставі рішення суду. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Якщо родич помер в окупації потрібно:

  • Необхідно подати заяву про встановлення факту смерті. Це можуть зробити члени сім’ї померлого, їхні представники або інші зацікавлені особи (якщо встановлення факту смерті особи впливає на їхні права, обов’язки чи законні інтереси).
  • Заяву можна подати до будь-якого місцевого суду України, що здійснює правосуддя, незалежно від місця проживання (перебування) заявника.
  • Копія судового рішення видається учасникам справи негайно після його ухвалення або надсилається судом до органу ДРАЦС за місцем ухвалення рішення для державної реєстрації смерті. Така категорія справ розглядається невідкладно з моменту надходження відповідної заяви до суду, а ухвалене судом рішення підлягає негайному виконанню.
  • Заявники у справах за заявами про встановлення факту смерті, поданих у зв’язку із воєнним станом/тимчасовою окупацією, звільняються від сплати судового збору.

Хто може видати свідоцтво про смерть?

  • Працiвникам закладiв охорони здоров’я дозволяється видавати лiкарськi свiдоцтва про смерть та проводити видачу/захоронення тiл без направлення на судмедекспертизу за однієї умови: медик має оглянути труп на місці та встановити відсутність ознак насильницької cмepтi (або надати медичну документацію, яка це підтверджує).
  • Також лікарі мають проводити огляд трупа лише за умови відсутності загроз життю та здоров’ю таких лікарів.
  • Заклади охорони здоров’я видають лікарські свідоцтва про смерть за територіальним принципом.
  • Якщо людина помирає не у лікарні, лікарське свідоцтво про смерть видається за територіальним принципом, і про це повідомляють Національну поліцію України.
  • Якщо у померлого є ознаки вогнепальної, вибухової, опікової, хімічної, радіаційної або іншої травми, як результату бойових дій, лікарське свідоцтво про смерть видає лікар-судмедексперт на підставі зовнішнього огляду. При цьому не важливо, є померлий військовим або цивільним.
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Теги: лікар правосуддя реєстрація смерть

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