Як отримати свідоцтво про смерть, якщо родич помер на окупованій території

Де отримати свідоцтво про смерть, якщо родич помер на тимчасово окупованій території

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Якщо родич помер на тимчасово окупованій території під час війни, потрібно встановити факт смерті. Державна реєстрація факту смерті проводиться органами ДРАЦС на підставі рішення суду. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Якщо родич помер в окупації потрібно:

Необхідно подати заяву про встановлення факту смерті. Це можуть зробити члени сім’ї померлого, їхні представники або інші зацікавлені особи (якщо встановлення факту смерті особи впливає на їхні права, обов’язки чи законні інтереси).

Заяву можна подати до будь-якого місцевого суду України, що здійснює правосуддя, незалежно від місця проживання (перебування) заявника.

Копія судового рішення видається учасникам справи негайно після його ухвалення або надсилається судом до органу ДРАЦС за місцем ухвалення рішення для державної реєстрації смерті. Така категорія справ розглядається невідкладно з моменту надходження відповідної заяви до суду, а ухвалене судом рішення підлягає негайному виконанню.

Заявники у справах за заявами про встановлення факту смерті, поданих у зв’язку із воєнним станом/тимчасовою окупацією, звільняються від сплати судового збору.

Хто може видати свідоцтво про смерть?