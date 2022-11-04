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Голова Херсонської міськадміністрації про деокуповані території: ситуація жахлива

Надія Клочко
glavcom.ua
Голова Херсонської міськадміністрації про деокуповані території: ситуація жахлива
У звільнених від окупантів населених пунктах на Херсонщині значні руйнування
фото: Херсонська ОВА

«Без сліз на це неможливо дивитися і не знаю, коли ми відновимо все»

У деокупованих населених пунктах Херсонщини вкрай важка ситуація – значна частина будівель зруйновані. Та попри це люди повертаються на звільнені території. Про це у розмові з «Главкомом» розповіла очільниця міської військової адміністрації Херсона Галина Лугова.

«Я виїжджала на деокуповані території зі своїми колегами – начальниками військових адміністрацій деокупованих громад. Ситуація там жахлива і дуже психологічно важка. Проїжджаючи, ми бачили поля з вбитими коровами, зруйновані хати, лікарні... Без сліз на це неможливо дивитися і не знаю, коли ми відновимо все», – сказала вона.

Посадовиця зазначила, що Червоний Хрест завіз на деокуповані території гуманітарну допомогу, також працюють фахівці щодо відновлення водопостачання, газифікації.

«Забезпечуємо людей буржуйками, дровами, люди потрохи починають отримувати пенсії через «Укрпошту», – зазначила Лугова.

Очільниця міської військової адміністрації Херсона додала, що попри значні руйнування на звільнені території повертаються люди.

«Зараз туди повертаються лікарі, хоча на одну лікарню може поки бути зараз всього один лікар. Життя відновлюється, але досі чути вибухи та прильоти. Проте люди хочуть додому і повертаються у навіть напівзруйновані приміщення», – сказала вона.

Зазначимо, очільниця міської військової адміністрації Херсона Галина Лугова також висловила упевненість, що Херсон однозначно буде звільнений у цьому році. Після цього, на її думку, покарання за зраду отримають всі колаборанти, які допомагали загарбникам. 

Нагадаємо, 3 листопада воїни 61-ї окремої мотопіхотної бригади визволили від російських окупантів село Мала Сейдеменуха Бериславського району Херсонської області.

Міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що українські сили мають достатньо сил і засобів для відновлення контролю над територіями на правому березі ріки Дніпро, безпосередньо в місті Херсон.

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Теги: Галина Лугова деокупація Херсонщина

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