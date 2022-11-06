Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Тисячі чекають черги: окупанти блокують виїзд українців на підконтрольну територію

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Тисячі чекають черги: окупанти блокують виїзд українців на підконтрольну територію
Тисячі охочих евакуюватися з окупованих територій місяцями чекають на виїзд
фото ілюстраційне з відкритих джерел

Для виїзду в сторону Запоріжжя окупаційна «влада» змушує жителів оформлювати перепустки

За цей тиждень російські окупанти випустили з окупованих частин Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей України лише 906 людей. Про це повідомив у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

Федоров розповів, що тисячі охочих евакуюватися з окупованих територій місяцями чекають на виїзд

«Кожного дня жителі захоплених територій Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей намагаються виїхати з окупації на підконтрольну Україні територію. За тиждень з окупованих частин чотирьох областей до Запоріжжя рашисти випустили всього 906 людей. Ще тисячі чекають своєї черги», – поінформував міський голова.

За його словами, для виїзду в сторону Запоріжжя окупаційна «влада» змушує жителів оформлювати перепустки в комендатурах окупованих населених пунктів.

Через велику кількість охочих евакуюватись термін очікування перепустки у містах займає до місяця. Так, у Мелітополі список заповнено аж до середини грудня.

Федоров нагадав, що наразі діють ще два альтернативні шляхи евакуації – в сторону Грузії та європейських країн через трасу Бердянськ-Маріуполь-Новоазовськ або через тимчасово окупований Крим.

Раніше Федоров повідомляв, що окупанти продовжують тримати в заручниках населення окупованих Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей. Рашисти навмисно утримують українців, оскільки потім виїхати буде складніше.

Теги: Telegram Бердянськ влада Запоріжжя Маріуполь населення окупанти рашисти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У школах дітей навчають за російськими підручниками, де історія переписана за методичками КДБ
Окупанти в Мелітополі готують для своєї армії неповнолітніх
Сьогодні, 10:50
Пияцтво – це масове явище серед російських військових
Пиячать і стріляють по своїх: окупант похвалився дружині подвигами на війні  
Сьогодні, 09:54
Так званій евакуації підлягає населення правого берега річки Дніпро, а також 15-кілометрової зони лівобережжя
Окупанти депортують жителів Херсонщини до РФ: Генштаб повідомив деталі
Сьогодні, 08:36

Суспільство

Тисячі чекають черги: окупанти блокують виїзд українців на підконтрольну територію
Тисячі чекають черги: окупанти блокують виїзд українців на підконтрольну територію
Українці зможуть отримувати два види техпаспорта та водійських прав
Українці зможуть отримувати два види техпаспорта та водійських прав
Підготовка до зими – у Краматорську благодійники допомагають облаштувати пункти обігріву
Підготовка до зими – у Краматорську благодійники допомагають облаштувати пункти обігріву
Хмарно по всій Україні: прогноз погоди на 6 листопада
Хмарно по всій Україні: прогноз погоди на 6 листопада
6 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
6 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Національний невроз. Психолог Олег Покальчук пояснює, як українці змінюють сприйняття війни
Національний невроз. Психолог Олег Покальчук пояснює, як українці змінюють сприйняття війни

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
164K
Зеленський натякнув Путіну: Чорноморський флот в українському Криму буде знищено
122K
Лукашенко образився на Зеленського: ставився як до своєї дитини (відео)
105K
Що означатиме присутність Путіна на саміті «Великої двадцятки»: позиція Банкової
82K
«Путіну не потрібні українці»: Кличко звернувся до киян через можливий блекаут
67K
Байден назвав головну проблему армії Путіна
49K
«Військкомати не справляються»: Арестович назвав реальні цифри мобілізованих росіян

Новини

У Білорусі проводиться доукомплектування військ російських окупантів
Вчора, 07:27
ЗСУ знищили на Херсонщині колону окупантів і три їхні переправи
Вчора, 07:16
Проти армії та за Путіна – ЗМІ розкрили, яка насправді ціна критики воєнкорів окупантів
4 листопада, 08:40
Засоби ППО, станція розвідки окупантів: ЗСУ завдали потужних ударів по ворогу
4 листопада, 07:18
Ворог наступає на трьох напрямках, ЗСУ відбили 12 атак – Генштаб
3 листопада, 07:12
На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
1 листопада, 07:35

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту