Тисячі чекають черги: окупанти блокують виїзд українців на підконтрольну територію

Тисячі охочих евакуюватися з окупованих територій місяцями чекають на виїзд

Для виїзду в сторону Запоріжжя окупаційна «влада» змушує жителів оформлювати перепустки

За цей тиждень російські окупанти випустили з окупованих частин Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей України лише 906 людей. Про це повідомив у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

Федоров розповів, що тисячі охочих евакуюватися з окупованих територій місяцями чекають на виїзд

«Кожного дня жителі захоплених територій Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей намагаються виїхати з окупації на підконтрольну Україні територію. За тиждень з окупованих частин чотирьох областей до Запоріжжя рашисти випустили всього 906 людей. Ще тисячі чекають своєї черги», – поінформував міський голова.

За його словами, для виїзду в сторону Запоріжжя окупаційна «влада» змушує жителів оформлювати перепустки в комендатурах окупованих населених пунктів.

Через велику кількість охочих евакуюватись термін очікування перепустки у містах займає до місяця. Так, у Мелітополі список заповнено аж до середини грудня.

Федоров нагадав, що наразі діють ще два альтернативні шляхи евакуації – в сторону Грузії та європейських країн через трасу Бердянськ-Маріуполь-Новоазовськ або через тимчасово окупований Крим.

Раніше Федоров повідомляв, що окупанти продовжують тримати в заручниках населення окупованих Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей. Рашисти навмисно утримують українців, оскільки потім виїхати буде складніше.