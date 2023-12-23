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Як працюватимуть магазини, банки і пошта на зимові свята: графік

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Як працюватимуть магазини, банки і пошта на зимові свята: графік
АТБ матиме скорочений день 31 грудня
фото з відкритих джерел

Низка популярних компаній матиме на свята скорочений день

У зв’язку з воєнним станом в Україні не буде офіційного вихідного ні на Різдво, 25 грудня, ні на Новий рік, 1 січня. Однак приватні підприємці можуть на власний розсуд змінювати робочий графік.

Зокрема, низка популярних компаній матиме на свята скорочений день або й зовсім не працюватиме. Публікуємо графіки роботи деяких із них.

«Сільпо»

Компанія не планує відпочивати на Різдво та Новий рік, але у робочому графіку можуть бути незначні зміни.

Так, у західних областях більшість магазинів на Святвечір, 24 грудня, працюватиме до 21:00 або 22:00. На Різдво, 25 грудня, супермаркети відчинять двері о 09:00.

А от 31 грудня всі магазини будуть працювати без змін у графіку, тобто до 22:00. 1 січня частина магазинів почне роботу з 09:00, а частина – з 10:00.

АТБ

Компанія не планує вихідний на Різдво, тож усі магазини працюватимуть за звичним графіком або зі скороченням на 1-2 години, залежно від регіону.

31 грудня також планується скорочення роботи на 1-2 годину, а 1 січня низка супермаркетів може відкритися на 1 годину пізніше.

Приватбанк

У Приватбанку зазначили, що у воєнний час немає святкових днів, тож усі відділення працюватимуть у стандартному режимі. Таким чином, 24 і 31 грудня будуть вихідними, оскільки це неділя. А 25 грудня та 1 січня – робочі дні.

Ощадбанк

Усі відділення Ощадбанку будуть працювати 25 грудня в штатному режимі. А щодо 1 січня – наразі не повідомляють.

Банківська система

Нацбанк встановив, що 29 грудня 2023 року (п’яятниця), система електронних платежів (СЕП) продовжить роботу 24/7. Валютний ринок України, депозитарій, а також інші системи НБУ працюють у штатному режимі. Платежі у валюті від Державної казначейської служби України через НБУ та Укрексімбанк проводитимуться до 16:00.

У суботу та неділю, 30 і 31 грудня, СЕП продовжує працювати 24/7. Утім, у ці дні через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби України.

Водночас банки самостійно приймуть рішення щодо здійснення валютних операцій з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти на валютному ринку України 30 і 31 грудня Готівковий валютний ринок працюватиме у звичайному режимі. Операційний день депозитарію НБУ в ці дні не розпочинається.

У понеділок, 1 січня 2024 року, СЕП продовжує працювати 24/7. Утім, через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби України. Банківська система України працює у звичайному режимі. Валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи НБУ також працюють у звичайному режимі.

«Нова пошта»

Компанія у святкові дні працюватиме за наступним графіком:

  • 31 грудня – 9:00-17:00;
  • 1 січня – вихідний;
  • інші дні – за звичайним графіком.

Однак у компанії додали, що деякі відділення матимуть індивідуальний графік. Перевірити точний графік роботи свого відділення можна у цьому файлі.

Як працюватимуть магазини, банки і пошта на зимові свята: графік фото 1
зображення: «Нова пошта»

«Укрпошта»

«Укрпошта» на свята працюватиме за таким графіком:

  • 25, 31 грудня – за стандартним графіком
  • 1 січня – вихідний.

«Розетка»

На Різдво, 25 грудня, всі пункти «Розетки» працюватимуть із 10:00 до 19:00.

31 грудня – з 09:00 до 16:00. А 1 січня – вихідний.

Нагадаємо, що комендантська година на Різдво і Новий рік не скасовується.

До слова, продаж алкоголю у святкові дні також здійснюється у стандартному режимі.

Читайте також: 25 грудня чи 7 січня? Стало відомо, коли українці святкуватимуть Різдво у 2023 році
Теги: банк новорічні свята Різдвяні свята магазин пошта

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