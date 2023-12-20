Українські митники знайшли в посилці стародавній панцир морського їжака (фото)

У посилці до США містився артефакт віком приблизно 161-165 млн років

Експерти рекомендують внести знахідку до Державного реєстру національного надбання

Столичні митники знайшли в одній із посилок палеонтологічний артефакт, якому приблизно 161-165 млн років. Про повідомила Київська митниця.

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Як зазначаєтьсся, скам’янілість юрського періоду виявили при спробі незаконно переслати її за кордон.

«Під час митного контролю міжнародного поштового відправлення, яке прямувало з Тернополя до США, митники звернули увагу на незвичний шорсткий камінець з наростами. Через зовнішні ознаки органічних решток на камені, митники скерували його до Національного науково-природничого музею НАН України для встановлення належності зразку до культурної цінності», – йдеться в повідомленні.

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Як визначили експерти, ця знахідка – панцир морського їжака Pygaster michelini, на якому оселилася Serpula sp. Палеонтологи стверджують, що це – ексклюзив. Ймовірне походження знахідки – Трахтемирів (Черкащина), басейн річки Дніпро. А її геологічний вік становить приблизно 161-165 млн років.

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У посилці до США містився артефакт віком приблизно 161-165 млн років фото: Київська митниця

«Експерти зазначають, що зразок оригінальний, та підкреслюють його досконалу збереженість. Скам’янілість походить з келовейських відкладів юрського періоду. Предмет має культурну цінність як геологічна спадщина. Експерти рекомендують внести знахідку до Державного реєстру національного надбання, а також до Музейного фонду України», – поінформували митники.

Принагідно Київська митниця нагадала, що для вивезення через кордон культурних цінностей необхідно мати відповідне свідоцтво Міністерства культури України. Такого документа в цьому випадку не було.

«Складено протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України. Скам’янілість вилучено до рішення суду», – сказано в заяві митниці.

Нагадаємо, що раніше столичні митники вилучили унікальні камені віком 407 мільйонів років із відбитками стародавніх вимерлих риб. Їх збиралися незаконно вивезти з території нашої країни до США шляхом міжнародного відправлення.