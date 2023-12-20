25 грудня чи 7 січня? Стало відомо, коли українці святкуватимуть Різдво у 2023 році

Після початку війни кількість тих, хто буде святкувати Різдво 25 грудня зросла в рази

Переважна більшість українців збирається відзначати Різдво у 2023 році за новим церковним календарем, тобто 25 грудня. Про це йдеться у результатах дослідження Kantar.

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Понад 60% опитаних відповіли, що планують святкувати Різдво 25 грудня (до повномасштабного вторгнення це значення становило лише 18%). Чверть респондентів планують святкувати Різдво двічі – 25 грудня та 7 січня.

Наприкінці цього року понад половина опитаних вірять, що прийдешній рік буде кращим за попередній. У 2022 році 31% українців очікував погіршення ситуації в країні, проте зараз це число знизилося до 23%.

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В той самий час збільшилась кількість опитаних з нейтральним настроєм – чверть українців очікують, що прийдешній рік буде таким самим як і цей рік (25% проти 15% минулого року).

Нагадаємо, цього року Україна повністю перейшла на новий календар, відповідно з яким Різдво святкуватимуть 25 грудня, Маланки та Щедрий вечір – 31 грудня, а Водохреща – 6 січня.