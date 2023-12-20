Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

25 грудня чи 7 січня? Стало відомо, коли українці святкуватимуть Різдво у 2023 році

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
25 грудня чи 7 січня? Стало відомо, коли українці святкуватимуть Різдво у 2023 році
Більшість українців відзначатимуть Різдво за новим церковним календарем
фото з відкритих джерел

Після початку війни кількість тих, хто буде святкувати Різдво 25 грудня зросла в рази

Переважна більшість українців збирається відзначати Різдво у 2023 році за новим церковним календарем, тобто 25 грудня. Про це йдеться у результатах дослідження Kantar.

Понад 60% опитаних відповіли, що планують святкувати Різдво 25 грудня (до повномасштабного вторгнення це значення становило лише 18%). Чверть респондентів планують святкувати Різдво двічі – 25 грудня та 7 січня.

Наприкінці цього року понад половина опитаних вірять, що прийдешній рік буде кращим за попередній. У 2022 році 31% українців очікував погіршення ситуації в країні, проте зараз це число знизилося до 23%.

В той самий час збільшилась кількість опитаних з нейтральним настроєм – чверть українців очікують, що прийдешній рік буде таким самим як і цей рік (25% проти 15% минулого року).

25 грудня чи 7 січня? Стало відомо, коли українці святкуватимуть Різдво у 2023 році фото 1

Нагадаємо, цього року Україна повністю перейшла на новий календар, відповідно з яким Різдво святкуватимуть 25 грудня, Маланки та Щедрий вечір – 31 грудня, а Водохреща – 6 січня.

Теги: українці Різдвяні свята

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ті, хто сьогодні борються на фронті, б'ються за те, щоб провести кордон між нами та ними
Культурна дистанція. Наріжний камінь у фундаменті нашої війни
23 листопада, 10:13
«Кожна весна для українців завжди пов’язана з новими надіями»
Війна ще далека від свого завершення. Ми вступаємо в нову тривожну зиму
4 грудня, 07:24
65% українських біженців працездатного віку знайшли роботу у Польщі
В якій країні найбільше працевлаштованих біженців з України: інфографіка
20 листопада, 15:38
На думку Лібанової, для того, аби українці поверталися в Україну потрібно створити безпечні умови, робочі місця з гідною оплатою праці та надати житло
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном
23 листопада, 18:40
Скористатися новою можливістю зможуть близько 200 тис українців, які закінчили інтеграційний курс
У Німеччині великі компанії полегшать працевлаштування українських біженців
29 листопада, 11:02
Чи продовжувати бойові дії у разі суттєвого скорочення допомоги Заходу: думки українців
Чи продовжувати бойові дії у разі суттєвого скорочення допомоги Заходу: думки українців
12 грудня, 14:58
Більшість тих біженців, які поверталися, були родом з Київської та Одеської областей
З яких причин українські біженці найчастіше повертаються додому: опитування
22 листопада, 10:09
Росіяни цілком можуть знову рушити на Київ, вважає розвідник
Чи підуть росіяни знову на Київ: розвідник зробив несподівану заяву
3 грудня, 19:04
Українці, які тимчасово переїхали до Німеччини, часто мають академічний рівень освіти
Освіта українських біженців: німці помітили цікавий факт
13 грудня, 16:02

Суспільство

Історик та науковець, який боронив Україну до останнього. Згадаймо Олександра Гонтаря
Історик та науковець, який боронив Україну до останнього. Згадаймо Олександра Гонтаря
25 грудня чи 7 січня? Стало відомо, коли українці святкуватимуть Різдво у 2023 році
25 грудня чи 7 січня? Стало відомо, коли українці святкуватимуть Різдво у 2023 році
У «Київстар» знову збій: компанія зробила заяву
У «Київстар» знову збій: компанія зробила заяву
Міноборони роз’яснило, чому відбувається роздача повісток у публічних місцях
Міноборони роз’яснило, чому відбувається роздача повісток у публічних місцях
За тиждень енергетики ДТЕК відновили світло для 386 тисяч родин на Донеччині
За тиждень енергетики ДТЕК відновили світло для 386 тисяч родин на Донеччині
Міноборони пояснило різницю між рекрутингом та мобілізацією
Міноборони пояснило різницю між рекрутингом та мобілізацією

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Кабмін готує масштабне нововведення для власників домашніх тварин
49K
Україна знайшла чим компенсувати дефіцит снарядів
18K
Окупанти вигадали нову тактику розміщення своєї техніки
17K
Франція та Британія зробили заяву щодо допомоги України
16K
Суддя Тандир, який збив нацгвардійця на блокпості, попросив відправити його у військо замість СІЗО
16K
У Зеленського з'явилися два конкуренти: українці розповіли, кому довіряють найбільше

Новини

Окупанти намагаються вибити ЗСУ із позицій на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 07:37
Чергова російська атака, обстріли в Донецьку: головне за ніч
Сьогодні, 05:59
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 20 грудня
Сьогодні, 03:45
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Окупанти активізували штурми на Запоріжжі – Генштаб
Вчора, 07:16
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
18 грудня, 14:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua