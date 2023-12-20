Українські ілюзіоністи брати Томашевські влаштували в Києві новорічну феєрію

Сотні дорослих та дітей стали свідками феєричного дійства, яке напередодні різдвяних свят нагадало про справжні цінності та всепереможне добро

У Києві відбулася зіркова прем'єра фантастичного шоу «Королі Магії рятують Новий рік». Зокрема, ілюзіоністи брати Томашевські з Magic Five влаштували казковий перформанс та разом зі Святим Миколаєм вирушили на порятунок дива. Усі квитки на перші дні вистав продані.

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Зокрема, сотні дорослих та дітей стали свідками феєричного дійства, яке напередодні різдвяних свят нагадало про справжні цінності та всепереможне добро.

За сюжетом Святий Миколай дізнається, що через дії підступного лиходія діти перестали вірити у магічні сили. І тепер світ ризикує зникнути без надії у диво. Подолати злодія Святому Миколаю допомагають його вірні помічники – Королі Магії. Цей непростий, але захопливий шлях супроводжують видовищні циркові номери з елементами повітряної гімнастики, майстерна ілюзія, розкішна хореографія, яскравий гумор та вокал світового рівня.

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Роль Святого Миколая виконує один з кращих тенорів України, номінант Grammy та володар премії Billboard у жанрі класичний Crossover Юрій Годо. Оперний співак встиг підкорити найвідоміші сцени планети: «Реал-Опера» та «Карнегі-Хол», а також театри Парижу, Неаполя, Венеції та Мюнхена.

Шоу в інтерактивному форматі буквально зробило гостей стати героями казкової пригоди. Не обійшлося і без знакової «фішки» перформансів братів Томашевських з Magic Five – приголомшливих трюків зі стихією вогню. Енергійний балет та дивовижні візуальні спецефекти додали драйву історії, яка подарувала всім глядачам відчуття справжньої магії та свята.

Серед зіркових гостей премʼєри були: співачка Tayanna, Анна Завальська, доньки Олі Полякової Маша та Аліса, Слава Дьомін із сином, Дмитро Тодорюк, Андрій Сторож, Дмитро Саратський, Анна Трінчер та багато інших.

Продюсерами яскравої вистави братів Томашевських з Magic Five стала компанія Secret Service Entertainment Agency, яка протягом 20 років існування на ринку, відома багаторічною співпрацею з Максом Барських, Аланом Бадоєвим, Олею Поляковою та інших.

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Наступні вистави найвидовищнішого шоу цієї зими «Королі Магії рятують Новий Рік!» у столичному концерт-холі Bel Etage відбудуться 22, 23, 24, а також 29-го та 30 грудня.

Нагадаємо, 19-го грудня у столичному концерт-холі Bel Etage стартувало найвидовищніше шоу цієї зими «Королі Магії рятують Новий Рік!»