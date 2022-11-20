Як відбувається відновлення енергосистеми після обстрілів – відповідь ДТЕК

Після російських масованих обстрілів енергетики поступово відновлюють систему

У разі потреби тривалість відключень може бути більшою, ніж 4 години. Про це виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук розповів в ефірі загальнонаціонального телемафону.

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Дмитро Сахарук заявив, що після російських масованих обстрілів енергетики поступово відновлюють систему, але ситуація залишається складною. Сьогодні, 20 листопада, аварійних відключень світла не було, лише планові.

«Ми потроху оговтуємося і відновлюємо енергосистему після обстрілів. Сьогодні вихідний, споживання електроенергії менше на вихідних, тому ми обходимося лише плановими відключеннями», – каже виконавчий директор ДТЕК.

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Сахарук не виключає, що у разі потреби тривалість відключень може бути більшою, ніж 4 години.

«Але може бути навпаки: коли потрібно менше розвантажити мережу, тривалість вимкнень може бути коротшою», – говорить він.

Директор ДТЕК пояснив, що енергетики не можуть попередити населення про аварійні відключення, бо й самі не знають, коли вони будуть.

«На те вони й аварійні, що ми не знаємо, коли вони трапляються. Відбувається перевантаження мережі чи окремої ділянки мережі і тоді дається команда вимкнути, щоб не перегоріла система», – сказав Сахарук.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що фахівці ДТЕК працюють над тим, щоб планові відключення електроенергії тривали не більше ніж одну-дві години.

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