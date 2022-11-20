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Як відбувається відновлення енергосистеми після обстрілів – відповідь ДТЕК

Юрій Лящук
glavcom.ua
Як відбувається відновлення енергосистеми після обстрілів – відповідь ДТЕК
ДТЕК обходиться лише плановими відключеннями
фото з відкритих джерел

Після російських масованих обстрілів енергетики поступово відновлюють систему

У разі потреби тривалість відключень може бути більшою, ніж 4 години. Про це виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук розповів в ефірі загальнонаціонального телемафону.

Дмитро Сахарук заявив, що після російських масованих обстрілів енергетики поступово відновлюють систему, але ситуація залишається складною. Сьогодні, 20 листопада, аварійних відключень світла не було, лише планові.

«Ми потроху оговтуємося і відновлюємо енергосистему після обстрілів. Сьогодні вихідний, споживання електроенергії менше на вихідних, тому ми обходимося лише плановими відключеннями», – каже виконавчий директор ДТЕК.

Сахарук не виключає, що у разі потреби тривалість відключень може бути більшою, ніж 4 години.

«Але може бути навпаки: коли потрібно менше розвантажити мережу, тривалість вимкнень може бути коротшою», – говорить він.

Директор ДТЕК пояснив, що енергетики не можуть попередити населення про аварійні відключення, бо й самі не знають, коли вони будуть.

«На те вони й аварійні, що ми не знаємо, коли вони трапляються. Відбувається перевантаження мережі чи окремої ділянки мережі і тоді дається команда вимкнути, щоб не перегоріла система», – сказав Сахарук.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що фахівці ДТЕК працюють над тим, щоб планові відключення електроенергії тривали не більше ніж одну-дві години.

Читайте також: Відключення світла: «Укренерго» повідомило про плани на 21 листопада

Теги: ДТЕК Україна енергетика

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