Чи загрожує Україні блекаут? Директор ДТЕК виступив із заявою

Блекаут – це мрія окупантів, яку вони намагаються реалізувати протягом більше ніж місяця

Директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що попри велике бажання Росії, аби Україна опинилася в повній темряві, такий сценарій є малоймовірним. Про це очільник ДТЕК розповів в ефірі спільного телемарафону в п'ятницю, 18 листопада.

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«Теоретично блекаут можливий, але якщо система розвернеться, тобто включиться протягом наступних трьох-чотирьох годин і навіть шести годин, коли холодно, то це нормально. Гірше буде, коли не можна буде систему включити. Блекаут – це мрія окупантів, яку вони намагаються реалізувати протягом більше ніж місяця, але ця мрія ніколи не здійсниться», – зауважив він.

Виконавчий директор ДТЕК додав, що зараз найскладніша ситуація – у звільненому Херсоні, де світло відсутнє взагалі.

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Відзначимо, що станом на 17 листопада приблизно 40% споживачів в Україні не мали світла. І коли ситуація зміниться, поки сказати неможливо.

Для того, щоб енергосистема «стала на ноги», потрібна понад тижнева перерва між атаками по інфраструктурі.

До слова, після російських ракетних атак майже половина енергосистеми України виведена з ладу.