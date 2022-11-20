Тривалість планових відключень електроенергії може скоротитись до 1−2 годин

Завдання ДТЕК зменшити планові відключення електроенергії

Фахівці ДТЕК працюють над тим, щоб планові відключення електроенергії тривали не більше ніж одну−дві години. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в етері телемарафону.

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«Якщо ви хочете запитати, чи зменшиться рівень аварійних відключень? Так, він зменшиться. Чи будуть планові відключення? Швидше за все, планові відключення будуть. Наше завдання – зменшити ці планові відключення, щоб вони були не чотири−шість годин, а дві чи одну. Або взагалі в якісь дні не було – на вихідних чи вночі. Над цим зараз працюємо», – сказав Сахарук.

Нагадаємо, генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко в інтерв’ю BBC заявив, що аби зменшити навантаження на енергомережі, українцям варто подумати про виїзд з країни на декілька місяців.

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Відзначимо, що станом на 17 листопада приблизно 40% споживачів в Україні не мали світла. І коли ситуація зміниться, поки сказати неможливо.

Для того, щоб енергосистема «стала на ноги», потрібна понад тижнева перерва між атаками по інфраструктурі.

До слова, після російських ракетних атак майже половина енергосистеми України виведена з ладу.