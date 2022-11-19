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ДТЕК спростувала заклик до виїзду українців за кордон через загрозу блекаута

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ДТЕК спростувала заклик до виїзду українців за кордон через загрозу блекаута
Енергетична сфера нашої країни витримала вже чотири хвилі масованих ударів з боку Росії
фото з відкритих джерел

У компанії зазначили, що в Україні немає надзвичайної ситуації, за якої потрібно виїжджати

Енергетична компанія України ДТЕК спростувала заклик до українців щодо виїзду з країни заради економії електроенергії. Необхідності у цьому немає. Про це повідомила пресслужба компанії.

«Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко не закликав українців виїжджати за кордон. В інтерв’ю британському ВВС Максим Тімченко чітко зазначив: «У нас немає надзвичайної ситуації, за якої потрібно виїжджати». Крім цього він зазначив, що ДТЕК разом с Міненерго та іншими енергетичними компаніями роблять все можливе задля того, щоб енергосистема працювала стабільно», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у компанії, станом на сьогодні енергетична сфера нашої країни витримала вже чотири хвилі масованих ударів з боку Росії.

«ЗСУ, енергетики і кожен українець роблять диво, втримуючи енергосистему. І саме тому сьогодні нема нагальної потреби залишати Україну. Втримувати роботу енергосистеми вдається унікальними рішеннями і складною системою балансування, в тому числі за допомогою стабілізаційних відключень», – повідомила пресслужба.

Нагадаємо, генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко в інтерв’ю BBC заявив,  що аби зменшити навантаження на енергомережі, українцям варто подумати про виїзд з країни на декілька місяців.

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Теги: блекаут енергетика ДТЕК Міненерго кордон

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