ДТЕК спростувала заклик до виїзду українців за кордон через загрозу блекаута

Енергетична сфера нашої країни витримала вже чотири хвилі масованих ударів з боку Росії

У компанії зазначили, що в Україні немає надзвичайної ситуації, за якої потрібно виїжджати

Енергетична компанія України ДТЕК спростувала заклик до українців щодо виїзду з країни заради економії електроенергії. Необхідності у цьому немає. Про це повідомила пресслужба компанії.

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«Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко не закликав українців виїжджати за кордон. В інтерв’ю британському ВВС Максим Тімченко чітко зазначив: «У нас немає надзвичайної ситуації, за якої потрібно виїжджати». Крім цього він зазначив, що ДТЕК разом с Міненерго та іншими енергетичними компаніями роблять все можливе задля того, щоб енергосистема працювала стабільно», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у компанії, станом на сьогодні енергетична сфера нашої країни витримала вже чотири хвилі масованих ударів з боку Росії.

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«ЗСУ, енергетики і кожен українець роблять диво, втримуючи енергосистему. І саме тому сьогодні нема нагальної потреби залишати Україну. Втримувати роботу енергосистеми вдається унікальними рішеннями і складною системою балансування, в тому числі за допомогою стабілізаційних відключень», – повідомила пресслужба.

Нагадаємо, генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко в інтерв’ю BBC заявив, що аби зменшити навантаження на енергомережі, українцям варто подумати про виїзд з країни на декілька місяців.