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Енергетична тривога. Що робити, якщо перестала працювати каналізація

Надія Карбунар
glavcom.ua
Енергетична тривога. Що робити, якщо перестала працювати каналізація
Українці мають бути готові до різноманітних комунальних незручностей
фото з відкритих джерел

Інструктор із адаптації до екстремальних умов пояснив, що необхідно вміти і знати тим, хто готується виживати у місті під час блекауту

Через енергетичний терор Росії в українських містах може зникнути не лише світло, тепло та вода, а й дати збій система водовідведення. Як мінімізувати незручності, якщо ви живете у багатоквартирному будинку, а каналізація не працює? Про це на пресконференції розповів інструктор із адаптації до екстремальних умов Гліб Скоробогатов.

«Потрібно взяти сміттєвий пакет, «вмонтувати» його у наволочку (тому що сам пакет не витримає навантаження) і цю конструкцію вставити в унітаз. Краї потрібно прикріпити до унітазу скотчем чи ізолентою. Всередину слід налити води із содою (вона допоможе нейтралізувати запах), або ж насипати туди невелику кількість наповнювача для котячого туалету. Після використання саморобного туалету винести можна лише сміттєвий пакет, наволочка є «багаторазовою ємністю»», – розповідає інструктор.

За словами Гліба Скоробогатова, для освітлення квартири можна використовувати кілька світлодіодних ліхтарів. Освітлювати кімнату потрібно, наставивши джерело світла на стелю. Якщо поставити міні-світильник біля дзеркала, ви отримаєте ще більше світла.

Нагадаємо, внаслідок російського терору, цілеспрямованого знищення об’єктів інфраструктури, українська енергосистема пошкоджена на 40%. Такі офіційні оцінки влади. При цьому атаки ракетами та дронами-камікадзе не припиняються. Українські енергетики вимушені вдаватися до щоденних реанімаційних заходів: більшості споживачів виключають світло щодня, інколи по кілька разів на добу.

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Теги: зброя тривога лайфхак блекаут

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