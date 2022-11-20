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Відключення світла: «Укренерго» повідомило про плани на 21 листопада

Надія Клочко
glavcom.ua
Відключення світла: «Укренерго» повідомило про плани на 21 листопада
Відключення електрики 21 листопада будуть у всіх регіонах України
фото з відкритих джерел

На завтра аварійні відключення поки не прогнозуються

Завтра, 21 листопада з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

«Протягом вихідних днів нам вдалося дещо пом’якшити обмеження споживання, попри різке похолодання», – зазначили енергетики.

На понеділок додаткові аварійні відключення наразі не прогнозуються.

Графіки погодинних відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням.

«Укренерго» не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає обленерго лише обсяги (мегавати), на які треба зменшити споживання», – додали в компанії.

Відключення світла: «Укренерго» повідомило про плани на 21 листопада фото 1

Нагадаємо, раніше стало відомо, що фахівці ДТЕК працюють над тим, щоб планові відключення електроенергії тривали не більше ніж одну-дві години.

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Теги: Укренерго електроенергія

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