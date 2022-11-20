Відключення світла: «Укренерго» повідомило про плани на 21 листопада

Відключення електрики 21 листопада будуть у всіх регіонах України

На завтра аварійні відключення поки не прогнозуються

Завтра, 21 листопада з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

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«Протягом вихідних днів нам вдалося дещо пом’якшити обмеження споживання, попри різке похолодання», – зазначили енергетики.

На понеділок додаткові аварійні відключення наразі не прогнозуються.

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Графіки погодинних відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням.

«Укренерго» не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає обленерго лише обсяги (мегавати), на які треба зменшити споживання», – додали в компанії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що фахівці ДТЕК працюють над тим, щоб планові відключення електроенергії тривали не більше ніж одну-дві години.