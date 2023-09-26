Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Які зміни чекають на жінок-медиків з 1 жовтня: пояснення МОЗ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Які зміни чекають на жінок-медиків з 1 жовтня: пояснення МОЗ
Починаючи з 1 жовтня 2023 року жодних змін в умовах виїзду за кордон для жінок не буде
фото з відкритих джерел

Аби стати на військовий облік, жінки матимуть 3 роки – до 31 грудня 2026 року

З 1 жовтня 2023 року на військовий облік мають стати всі жінки-медики та жінки-фармацевти, які з певних причин не перебували. Про це розповідають у МОЗ. 

Усі жінки віком від 18 до 60 років, які мають медичну або фармацевтичну освіту чи працюють за такими спеціальностями, як: лікар, стоматолог, акушерка, медична сестра, фармацевт та провізор, наукова співробітниця, керівниця підрозділів в охороні здоровʼя тощо вже мають перебувати на військовому обліку. Ця норма діє ще з 1992 року, тому більшість жінок-медиків та жінок-фармацевтів вже перебувають на військовому обліку. 

Від січня 2023 року жінки, які навчаються на медичні або фармацевтичні спеціальності, ставляться на військовий облік одразу по закінченню навчання. Заклад освіти за 2 місяці до завершення навчання подає списки жінок-випускниць до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. 

Понад 30 років постановка на військовий облік жінок-медиків та жінок-фармацевтів працювала не досконало, через що частина медиків в ньому не враховані.

З 1 жовтня 2023 року на військовий облік мають стати всі жінки-медики та жінки-фармацевти, які з певних причин там не перебували. Постановка на військовий облік не дорівнює мобілізації. Облік необхідний для узагальнення даних про наявний резерв медиків в державі. 

Аби стати на військовий облік, жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, матимуть 3 роки – до 31 грудня 2026 року. Тобто кожна жінка вищезгаданої спеціальності, яка досі не перебуває на військовому обліку, має стати на нього протягом найближчих 3 років.

До 31 грудня 2026 року жінки з медичною та фармацевтичною освітою зможуть працевлаштуватися на роботу без надання військового квитка. Однак під час прийняття на роботу жінок мають попереджати, що підприємство зобовʼязане повідомити про неї у Територіальний центр комплектування.

Далі жінка має самостійно прибути до ТЦК СП для того, щоб стати на військовий облік.

Жінки-медики та жінки-фармацевти можуть безперешкодно виїжджати за кордон. Починаючи з 1 жовтня 2023 року жодних змін в умовах виїзду за кордон для жінок не буде. Кожна жінка з медичною та фармацевтичною освітою може вільно перетинати державний кордон в незалежності від того, стоїть вона на військовому обліку чи ні. Наразі обмеження діють лише для деяких категорій державних службовців та посадових осіб, які обіймають певні посади. 

Читайте також: Військовий облік для жінок: ЗСУ роз'яснили
Теги: лікар військові жінка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Власників генераторів штрафуватимуть за запаси пального
Власників генераторів штрафуватимуть за запаси пального
Які зміни чекають на жінок-медиків з 1 жовтня: пояснення МОЗ
Які зміни чекають на жінок-медиків з 1 жовтня: пояснення МОЗ
Графіки відключення світла повернуться? «Укренерго» зробило заяву
Графіки відключення світла повернуться? «Укренерго» зробило заяву
На Полтавщині стався потужний вибух на газопроводі (фото, відео)
На Полтавщині стався потужний вибух на газопроводі (фото, відео)
Як може змінитися карта розселення українців після війни: прогноз соціологів
Як може змінитися карта розселення українців після війни: прогноз соціологів
На Прикарпатті спалахнув санаторій, де відпочивали майже 150 дітей (фото)
На Прикарпатті спалахнув санаторій, де відпочивали майже 150 дітей (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
174K
Бився головою об капот машини. Начальника райвідділу поліції визнано винним у п’яній їзді
94K
Що не так з реакцією українців на обстріл Одеси
37K
Що відомо про командувача Чорноморського флоту Соколова, якого ліквідували ЗСУ
19K
Скільки коштує місяць життя у Чехії: українка підрахувала витрати
17K
Шойгу відправив на фронт надувні танки (фото, відео)
14K
20% податків для ФОПів. Чому бізнес у шоці і що каже автор ідеї Гетманцев

Новини

Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 26 вересня
Сьогодні, 04:56
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:26
Українські воїни відбили кілька ворожих атак під Бахмутом – Генштаб
Вчора, 07:50
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:27
Контрнаступ на Мелітопольському напрямку: Генштаб розкрив тактику ЗСУ
23 вересня, 08:30
Тепло, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 04:54

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту