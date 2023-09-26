Які зміни чекають на жінок-медиків з 1 жовтня: пояснення МОЗ

Починаючи з 1 жовтня 2023 року жодних змін в умовах виїзду за кордон для жінок не буде

Аби стати на військовий облік, жінки матимуть 3 роки – до 31 грудня 2026 року

З 1 жовтня 2023 року на військовий облік мають стати всі жінки-медики та жінки-фармацевти, які з певних причин не перебували. Про це розповідають у МОЗ.

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Усі жінки віком від 18 до 60 років, які мають медичну або фармацевтичну освіту чи працюють за такими спеціальностями, як: лікар, стоматолог, акушерка, медична сестра, фармацевт та провізор, наукова співробітниця, керівниця підрозділів в охороні здоровʼя тощо вже мають перебувати на військовому обліку. Ця норма діє ще з 1992 року, тому більшість жінок-медиків та жінок-фармацевтів вже перебувають на військовому обліку.

Від січня 2023 року жінки, які навчаються на медичні або фармацевтичні спеціальності, ставляться на військовий облік одразу по закінченню навчання. Заклад освіти за 2 місяці до завершення навчання подає списки жінок-випускниць до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

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Понад 30 років постановка на військовий облік жінок-медиків та жінок-фармацевтів працювала не досконало, через що частина медиків в ньому не враховані.

З 1 жовтня 2023 року на військовий облік мають стати всі жінки-медики та жінки-фармацевти, які з певних причин там не перебували. Постановка на військовий облік не дорівнює мобілізації. Облік необхідний для узагальнення даних про наявний резерв медиків в державі.

Аби стати на військовий облік, жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, матимуть 3 роки – до 31 грудня 2026 року. Тобто кожна жінка вищезгаданої спеціальності, яка досі не перебуває на військовому обліку, має стати на нього протягом найближчих 3 років.

До 31 грудня 2026 року жінки з медичною та фармацевтичною освітою зможуть працевлаштуватися на роботу без надання військового квитка. Однак під час прийняття на роботу жінок мають попереджати, що підприємство зобовʼязане повідомити про неї у Територіальний центр комплектування.

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Далі жінка має самостійно прибути до ТЦК СП для того, щоб стати на військовий облік.

Жінки-медики та жінки-фармацевти можуть безперешкодно виїжджати за кордон. Починаючи з 1 жовтня 2023 року жодних змін в умовах виїзду за кордон для жінок не буде. Кожна жінка з медичною та фармацевтичною освітою може вільно перетинати державний кордон в незалежності від того, стоїть вона на військовому обліку чи ні. Наразі обмеження діють лише для деяких категорій державних службовців та посадових осіб, які обіймають певні посади.