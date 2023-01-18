Який вигляд має завод «Азовсталь» у Маріуполі після рашистського «звільнення» (відео)

Бої за «Азовсталь» точилися більше двох місяців

Російські загарбники практично зрівняли із землею металургійний комбінат «Азовсталь» та прилеглу до нього промислову зону. Про це повідомляє «Главком».

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Заснований у 1933 році металургійний комбінат – це місто у місті. «Азовсталь» – один із найбільших металургійних заводів у Європі. Його територія розміром майже 11 квадратних кілометрів. До війни на «Азовсталі» працювали понад десять тисяч людей.

Від потужного металургійного комбінату залишились одні руїни:

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Активні бойові дії на «Азовсталі» розпочалися 18 березня 2022 року. На початку березня сам Маріуполь узяли в оточення російські війська. При цьому «Азовсталь» залишався під контролем України, оскільки на заводі сховалися українські військові, зокрема з полку «Азов», які його обороняли.

1 квітня президент Росії Володимир Путін «на камери» проводячи зустріч з міністром оборони, скасував наказ про штурм «Азовсталі» і доручив російським військовим заблокувати територію заводу. Проте бомбардування та спроби штурму заводу, за твердженнями української сторони, не припинялися.

Військові та мирні громадяни, які залишилися на «Азовсталі», відмовлялися здаватися і фактично опинилися в блокаді: у них майже не було води, їжі, медикаментів і боєприпасів.

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Відзначимо, що лише 20 травня завод «Азовсталь» перейшов під повний контроль російських окупантів.

Нагадаємо, Україні вдалося здійснити черговий великий обмін полоненими – 140 людей повертаються додому.