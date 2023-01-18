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Який вигляд має завод «Азовсталь» у Маріуполі після рашистського «звільнення» (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Який вигляд має завод «Азовсталь» у Маріуполі після рашистського «звільнення» (відео)
Від «Азовсталі» залишились одні руїни
фото: скріншот з відео

Бої за «Азовсталь» точилися більше двох місяців

Російські загарбники практично зрівняли із землею металургійний комбінат «Азовсталь» та прилеглу до нього промислову зону. Про це повідомляє «Главком».

Заснований у 1933 році металургійний комбінат – це місто у місті. «Азовсталь» – один із найбільших металургійних заводів у Європі. Його територія розміром майже 11 квадратних кілометрів. До війни на «Азовсталі» працювали понад десять тисяч людей.

Від потужного металургійного комбінату залишились одні руїни:

Активні бойові дії на «Азовсталі» розпочалися 18 березня 2022 року. На початку березня сам Маріуполь узяли в оточення російські війська. При цьому «Азовсталь» залишався під контролем України, оскільки на заводі сховалися українські військові, зокрема з полку «Азов», які його обороняли.

1 квітня президент Росії Володимир Путін «на камери» проводячи зустріч з міністром оборони, скасував наказ про штурм «Азовсталі» і доручив російським військовим заблокувати територію заводу. Проте бомбардування та спроби штурму заводу, за твердженнями української сторони, не припинялися.

Військові та мирні громадяни, які залишилися на «Азовсталі», відмовлялися здаватися і фактично опинилися в блокаді: у них майже не було води, їжі, медикаментів і боєприпасів.

Відзначимо, що лише 20 травня завод «Азовсталь» перейшов під повний контроль російських окупантів.

Нагадаємо, Україні вдалося здійснити черговий великий обмін полоненими – 140 людей повертаються додому.

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Теги: Маріуполь війна Україна окупація Азовсталь руїни

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